高雄女投宿旅館6天退房不見人 房務開門驚見她已死亡

高雄市蔡姓女子25日投宿三民區建國三路某旅館，今天中午原本應辦理退房，但卻不見人，女房務開門查看，驚見蔡女已無氣息，嚇得報警，警消趕抵，發現蔡女已死亡，蔡女母親聞噩耗崩潰，因現場無打鬥痕跡及外人侵入，警方初步排除他殺。

根據了解，36歲的蔡姓女子25日獨自投宿建國三路某旅館，這幾天，旅館及房務人員還有看到她的身影，直到28日以後，似乎就不見人。

蔡女原本預計今天中午要辦理退房，女房務員見蔡女直到中午人都沒出現，打房內電話也無人接聽，下午1時38分前往敲門無人應門，於是以鑰匙打開房門，赫見蔡女在房內已無氣息，嚇得報警。

警消趕抵現場，發現蔡女已明顯死亡，未再送醫；警方根據她證件資料查出蔡女身分，通知家屬，蔡女母親悲痛認屍；警方於現場初步勘查，未發現打鬥凌亂等痕跡，檢視蔡女身體亦無明顯外傷，排除外力介入等人為因素；詳細死因仍待檢察官刑事相驗後確認。