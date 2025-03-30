高雄女投宿旅館6天退房不見人 房務開門驚見她已死亡
高雄市蔡姓女子25日投宿三民區建國三路某旅館，今天中午原本應辦理退房，但卻不見人，女房務開門查看，驚見蔡女已無氣息，嚇得報警，警消趕抵，發現蔡女已死亡，蔡女母親聞噩耗崩潰，因現場無打鬥痕跡及外人侵入，警方初步排除他殺。
根據了解，36歲的蔡姓女子25日獨自投宿建國三路某旅館，這幾天，旅館及房務人員還有看到她的身影，直到28日以後，似乎就不見人。
蔡女原本預計今天中午要辦理退房，女房務員見蔡女直到中午人都沒出現，打房內電話也無人接聽，下午1時38分前往敲門無人應門，於是以鑰匙打開房門，赫見蔡女在房內已無氣息，嚇得報警。
警消趕抵現場，發現蔡女已明顯死亡，未再送醫；警方根據她證件資料查出蔡女身分，通知家屬，蔡女母親悲痛認屍；警方於現場初步勘查，未發現打鬥凌亂等痕跡，檢視蔡女身體亦無明顯外傷，排除外力介入等人為因素；詳細死因仍待檢察官刑事相驗後確認。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言