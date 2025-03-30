三重台64線凌晨追撞車禍 多元化計程車猛撞拋錨車釀2傷

新北市42歲艾男今天凌晨開車行經台64快速道路時，因車輛故障拋錨停在路中，不料此時後方1輛由37歲林男駕駛的多元化計程車行經，見狀煞車不及直接撞上艾男車輛。警方及救護人員到場，雙方酒測均為0輕傷送醫無大礙，確切肇責仍待釐清。

據了解，三重警方今天凌晨12時許接獲報案，三重區台64線15.4公里處往新店方向發生車禍。警方到場經查發現42歲艾男開車行經該處時，車輛突然故障拋錨停在車道上，遭後方37歲林男駕駛的多元化計程車撞上。艾男車尾嚴重凹陷，多元化計程車車頭也毀損。