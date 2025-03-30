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影／南投商店遭竊…店家控警不理還嗆聲 警還原真相

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投仁愛有民眾指控，店內物品遭竊向當地派出所報案，但員警延遲處理，不逮人還對店家嗆聲，氣得上網貼文抱怨，引發熱議。仁愛警分局今說明，該店家於案發後2天才報案，犯嫌已非現行犯，無法直接逮捕，只能依規定受理函送法辦。

近日有民眾在「南投人」、「南投新聞」等臉書地方社團貼影片並發文控訴，他店內的物品遭竊被監視器拍下，之後又發現該名黑工竊嫌又到店內，為此赴當地派出所報案，但警方卻遲不願到場處理，再打110才到場，可到場後還對店家嗆聲。

該民眾氣得上網貼文痛罵，該派出所員警行徑囂張，也引發網友熱議討論，有人認為警方不該吃案、影片內態度確實欠佳；但更有不少人認為，貼文者敘述不夠清楚，影片內容也看不出來龍去脈，不好評論就怕斷章取義，坐等警方說法。

經了解，該事件是發生在仁愛鄉，當地仁愛警分局今出面表示，經了解，該事件發生於華崗地區，該商店調閱監視器發現遭人竊取機油1瓶，警方28日獲報到場釐清案情後發現發生在26日，已非現行犯，告知店家要至派出所報案作筆錄。

仁愛警分局說明，由於被害人於案發後2日才向警方報案，犯嫌已非屬現行犯，員警告知程序規定，也依規定受理案件製作被害人筆錄，調閱相關監視器循線追查，目前已掌握特定對象積極查緝中，後續將依規定函送南投地方檢察署偵辦。

南投有民眾指控，店內物品遭竊向派出所報案，但員警延遲處理，不逮人還嗆聲，氣得上網貼文抱怨，警方今說明經過。圖／擷取自臉書社團「南投新聞」
南投有民眾指控，店內物品遭竊向派出所報案，但員警延遲處理，不逮人還嗆聲，氣得上網貼文抱怨，警方今說明經過。圖／擷取自臉書社團「南投新聞」

南投 影片 監視器

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