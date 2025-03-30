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台中騎士地下室車道摔車倒地 遭住戶車失察輾過不治

中央社／ 台中30日電

台中47歲廖姓男子騎乘機車返家，進入社區地下停車場時不慎滑倒，頭部撞停車場鐵門後倒地不起，蔡姓男子駕車從地下停車場上坡撞上，廖男送醫不治，警方將蔡男送辦。

台中市警察局第二分局今天透過文字稿指出，上午8時50分獲報，北區忠太東路一處大樓，47歲廖男騎乘重機車返家，進入社區地下停車場時，不慎滑倒，頭部撞到停車場鐵門後倒地不起，大樓住戶蔡男駕駛小客車自地下停車場上坡撞上。

旁人發現後立刻報案，救護人員到場，廖男受困車輛底下，立刻協助脫困，但廖男已無生命跡象，送醫後不治。

警方初步調查，67歲蔡男並無酒精反應，當時他正要外出，駕駛小客車自地下停車場上坡，蔡男稱未發現躺在地上廖男，車子壓過異物才發現發生意外；警方朝過失致死方向偵辦，並將蔡男函送偵辦。確切肇事原因，檢警持續調查釐清。

住戶 停車場 過失致死

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