高雄女行人搶紅燈硬闖斑馬線汽機車被迫讓 誇張畫面曝

高市一名女子晚間時分徒步經過三民區建工路346巷口，不顧路口已從紅燈轉為汽機車可通行的綠燈，汽機車起步準備往前衝時仍硬闖越斑馬線，汽機車被迫得停下禮讓，過程被機車騎士行車記錄器錄下PO網，警方指女子誇張行經已可開罰。

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」昨晚釋出一則影片，地點在三民區，只見路口從紅燈轉為綠燈，一堆汽機車準備往前衝時，突然一名身穿裙子的女子以小碎步姿態，快步經過斑馬線，不少汽機車被迫禮讓。

女子以「人肉」搶紅燈衝斑馬線的誇張行徑，被當時綠燈準備起步的機車騎士行車記錄器錄下PO網，原PO貼文不滿地指，「321衝」、「管你什麼燈，老娘就是要衝」。

有網友附和：「紅燈硬要走，閻羅王接走」、「高雄不意外，每天下班就是在閃併排違停和各種無視車流的行人」。