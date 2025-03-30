快訊

EZCourse副總被指是「創意私房」會員怒駁斥 黃益中道歉：轉發網友貼文

判斷衰弱狀況及預期壽命長短 專家曝一分鐘快速測試就知結果

持股市值1877萬！小師傅：00929換成00713累積67張一年增30幾萬左右配息

雲林添購58輛「科技」警車 結合AI智慧巡防系統偵查更明快

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林警察局斥資1000萬元添購58輛各式警用車輛，包括6輛汽車和52輛機車，今天交車，將全面投入各單位治安勤務，尤其新購警車裝備「科技化」，結合AI智能設備，可透過科技電眼，在犯罪現場快速偵查不法車輛或人員，縮短資訊傳遞，分秒必爭有效提升打擊犯罪效能。

鑑於警車出勤頻繁，不少已是超齡逾老爺車，影響警勤機動，雲林縣警察局進行車輛汰換更新，以確保員警能夠在執勤時確保自身安全並快速打擊犯罪。

局長李建民指出，新車輛的配發，不僅是為了提升犯罪偵查效率，保障警察執法安全，這次採購車輛將結合AI智慧巡防系統，讓警用車輛化身移動的路口科技電子眼，成為打擊犯罪的利器。這項科技創新能夠加強警察的犯罪偵防效能，進一步提升處理突發事件的機動性與反應速度，以打擊犯罪。

縣警局指出，未來這些車輛將加裝車牌辨識系統，能即時偵測並通報可疑車輛，提高查緝效率。此外，透過即時影音傳輸，員警可將現場畫面同步回傳指揮中心，確保執法更準確快速。系統也能整合犯罪情資資料庫，當發現異常車輛或可疑人員時，會主動發出警示，協助員警即時應對。

警方說，透過這些科技設備的導入，能提升治安維護效能，讓警察能更快速反應各種突發狀況，進一步保障縣民的安全。

雲林縣長張麗善表示，這批新購警車不僅是為了應對即將舉行的114年全國運動會等大型活動的安全工作，也是推動雲林智能警政計畫的一部分，她認為，藉由AI智慧警政系統的導入，將大幅提高犯罪偵防的精準度與效能，希望透過先進設備的支援，警察能更迅速地處理各種治安案件，為大家提供更加安全的生活環境。

雲林縣警察局斥資1000萬元添購58輛各式警用車輛，並將加裝各種科技設備，讓警車更聰明。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣警察局斥資1000萬元添購58輛各式警用車輛，並將加裝各種科技設備，讓警車更聰明。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣警察局斥資1000萬元添購58輛各式警用車輛，並將加裝各種科技設備，讓警車更聰明。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣警察局斥資1000萬元添購58輛各式警用車輛，並將加裝各種科技設備，讓警車更聰明。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣警察局斥資1000萬元添購58輛各式警用車輛，並將加裝各種科技設備，讓警車更聰明。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣警察局斥資1000萬元添購58輛各式警用車輛，並將加裝各種科技設備，讓警車更聰明。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣警察局斥資1000萬元添購58輛各式警用車輛，並將加裝各種科技設備，讓警車更聰明。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣警察局斥資1000萬元添購58輛各式警用車輛，並將加裝各種科技設備，讓警車更聰明。記者蔡維斌／翻攝

警察 警車 雲林

延伸閱讀

雲林一胎領6萬催出8千新生兒 張麗善：今年出生都可領

矽品雲林頒獎學金 徵500個職缺年薪逾百萬不是夢

警車未鳴笛跨越雙黃線逆向行駛 雲林警證實違規將開罰

影／3車包圍破窗抓人被誤為拍電影 雲林警方說攔車緝毒過程

相關新聞

國道3號貨車與砂石車追撞 39歲駕駛傷重不治

國道3號北向328.2公里處今早6點多發生一起嚴重追撞車禍，一輛貨運公司貨車疑似追撞前方砂石車，導致貨車車頭直接「壓扁」...

南投竹山牛湖傳事故 男疑修水管跌落野溪溺斃

南投竹山牛湖地區野溪傳溺斃事故，消防局昨下午5時許獲報有人溺水，消防人員到場後將人救起，但已無生命跡象。警消初步研判，該...

男復合失敗破壞前女友亡父塔位 網友看傻：骨灰級玩家？

新北市發生一起離譜又駭人的恐嚇案件，一名湯姓女子因與57歲呂姓男子分手，遭對方長期騷擾。沒想到呂男竟在去年11月間潛入汐止五指山公墓，破壞女子亡父的塔位，盜走骨灰罈後寄恐嚇信威脅復合，警方目前已依涉犯「侵害墳墓屍體罪」及「恐嚇罪」將呂男移送法辦。其恐怖情人的行徑嚇壞全網，還有網友戲稱他根本是「骨灰級玩家」。

高雄2男機車雙載逆向闖紅燈遭撞飛 網友：年輕人真勇敢

高市2名男子昨晚8時14分許騎機車雙載行經小港區桂圓路，跨越雙黃線逆向行駛後直闖紅燈，當場被綠燈通行的轎車撞飛，幸2人僅...

離奇車禍！台中男大樓車道滑倒 遭住戶開車撞上送醫亡

台中市廖姓男子今天騎機車返回北區忠太東路的住處地下停車場時，疑天雨路滑，先在車道滑倒後，頭部撞到鐵捲門倒地，未料當時另名...

網友慫恿投資賺價差？ 男子貸款解約所有保單險被騙80萬

陳姓男子在Threads軟體上接觸投資訊息，依指示加入投資群組被成員慫恿購買虛擬貨幣以支付貨款，透過假平台交易，聲稱可賺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。