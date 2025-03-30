雲林添購58輛「科技」警車 結合AI智慧巡防系統偵查更明快

雲林縣警察局斥資1000萬元添購58輛各式警用車輛，包括6輛汽車和52輛機車，今天交車，將全面投入各單位治安勤務，尤其新購警車裝備「科技化」，結合AI智能設備，可透過科技電眼，在犯罪現場快速偵查不法車輛或人員，縮短資訊傳遞，分秒必爭有效提升打擊犯罪效能。

鑑於警車出勤頻繁，不少已是超齡逾老爺車，影響警勤機動，雲林縣警察局進行車輛汰換更新，以確保員警能夠在執勤時確保自身安全並快速打擊犯罪。

局長李建民指出，新車輛的配發，不僅是為了提升犯罪偵查效率，保障警察執法安全，這次採購車輛將結合AI智慧巡防系統，讓警用車輛化身移動的路口科技電子眼，成為打擊犯罪的利器。這項科技創新能夠加強警察的犯罪偵防效能，進一步提升處理突發事件的機動性與反應速度，以打擊犯罪。

縣警局指出，未來這些車輛將加裝車牌辨識系統，能即時偵測並通報可疑車輛，提高查緝效率。此外，透過即時影音傳輸，員警可將現場畫面同步回傳指揮中心，確保執法更準確快速。系統也能整合犯罪情資資料庫，當發現異常車輛或可疑人員時，會主動發出警示，協助員警即時應對。

警方說，透過這些科技設備的導入，能提升治安維護效能，讓警察能更快速反應各種突發狀況，進一步保障縣民的安全。