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高雄2男機車雙載逆向闖紅燈遭撞飛 網友：年輕人真勇敢
高市2名男子昨晚8時14分許騎機車雙載行經小港區桂圓路，跨越雙黃線逆向行駛後直闖紅燈，當場被綠燈通行的轎車撞飛，幸2人僅身體多處擦挫傷；過程被他車行車記錄器拍下PO網，原PO稱「年輕人真勇敢」，有網友酸指「想晚7天回家」。
臉書社團「小港桂林新大小事」有網友貼文並附上影片指，年輕人真勇敢，跨越雙黃線逆向闖紅燈；只見影片中兩名男子共乘機車在晚間沿小港桂圓路行駛，見前方桂華路路口紅燈，先跨越黃線，逆向超越前方停等紅燈的轎車，隨後闖紅燈往前飆駛。
沒想到，騎士剛過路口，下一秒就被綠燈直行的轎車撞飛，倒地不起；事故過程被原PO的轎車行車記錄器拍下PO網。
影片引發網友討論，有網友酸指，「年輕人有這麼想晚七天回家嗎」、「現在的年輕人都不講武德」、「就是不夠快，再快一點就過了」；也有網友罵騎士「白目」。
轄區小港警分局指出，這起事故發生昨天晚間8時14分許，當時阮姓男子（19歲）騎機車搭載友人高姓男子（29歲），沿桂圓路南向北行駛，逆向行駛及闖紅燈，不慎擦撞到吳姓男子（25歲）的轎車，兩人雙雙噴飛在地。
警消獲報趕抵現場，肇事的阮男和高男身體及手腳多處擦挫傷，幸無大礙；警方對阮男和吳男施以酒測，無酒駕情事。
由於阮男逆向行駛及闖紅燈違規行駛，警方先依違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款及53條規定，分別開出可處600元至1800元及1800元至5400元罰鍰的罰單；詳細肇責由交通大隊釐清判定。
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