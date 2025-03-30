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離奇車禍！台中男大樓車道滑倒 遭住戶開車撞上送醫亡
台中市廖姓男子今天騎機車返回北區忠太東路的住處地下停車場時，疑天雨路滑，先在車道滑倒後，頭部撞到鐵捲門倒地，未料當時另名蔡姓男子開車要外出，疑因視線死角，未看到廖男倒地，左前輪輾過廖男身體，警消到場時，廖男已無生命跡象，送醫不治，全案將依過失致死罪方向偵辦。
經查，廖姓男子（47歲）在今早8時許，騎機車要返回北區忠太東路的大樓地下停車場時，疑因天雨路滑，廖男在車道不慎滑倒，頭部撞到停車場的鐵門後倒地，當時另名蔡姓男子（67歲）要開車外出，上坡時，疑因廖男在視線死角，沒有注意到，左前輪壓過廖男身體。
警消獲報到場時，廖男仍困在車輛底下，由消防隊協助脫困，但廖男已無生命跡象，經送醫後仍宣告不治。
據了解，蔡沒有酒精濃度，辯稱是沒有看到有人倒地，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因，將依過失致死罪方向偵辦。
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