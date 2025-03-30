南投竹山牛湖傳事故 男疑修水管跌落野溪溺斃

南投竹山牛湖地區野溪傳溺斃事故，消防局昨下午5時許獲報有人溺水，消防人員到場後將人救起，但已無生命跡象。警消初步研判，該男子應是不慎跌落撞擊頭部昏迷後溺水；家屬表示，死者應該是在修理自家田旁野溪水管時跌落溺水。

南投縣消防局指出，昨下午5時許獲報，竹山牛湖地區野溪有人溺水，當下立刻調遣當地竹山分隊出動救護車、消防車馳援，到場後經報案人引導抵達現場，並發現一名男子臉朝下浮於水面，隊員架梯下溪搶救，但將其拉上岸確認已無氣息。

搜救人員表示，事發野溪約寬10米、高3米，積水處最深約到大腿處，該名61歲男子腳穿雨鞋，但疑因溺水過久，被拉起後以AED判讀已無生命徵象，檢視傷勢發現，頭部則有些許外傷，現場經家屬同意後放棄急救並交由員警處理。