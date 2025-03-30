網友慫恿投資賺價差？ 男子貸款解約所有保單險被騙80萬

陳姓男子在Threads軟體上接觸投資訊息，依指示加入投資群組被成員慫恿購買虛擬貨幣以支付貨款，透過假平台交易，聲稱可賺取價差，男子不疑，到銀行要領貸款和解約所有保單的錢共80多萬元，行員查覺有異通報，台中員警到場勸阻，男子才知自己遇到詐騙案，險被騙光錢。

本26日中午12時30分，台中市大雅警分局大雅派出所警員蔡宗宏、楊昱彥擔服勤務時，接獲銀行行員通報，稱有一名民眾疑似遭受詐騙，需要警察協助。

員警到銀行，29歲陳姓男子準備提領剛辦理的貸款，並解約所有保單，共提領80多萬元，員警關切詢問款項用途，陳男僅稱為婚宴基金，其言詞閃爍、態度遲疑，員警察覺有異，耐心詢問，並請其出示相關對話紀錄，最終確認陳男正陷入投資詐騙圈套。

經了解，陳男在Threads軟體上接觸投資訊息，依指示加入投資群組後，成員慫恿先購買虛擬貨幣以支付貨款，並透過假平台交易，聲稱可賺取價差，員警與行員及時介入，向陳男說明此類投資詐騙常見手法，包括詐騙集團會先營造「保證獲利」假象，並透過假平台誤導受害人投入大筆資金，受害人欲提領獲利，假客服便會以帳戶凍結、需繳納保證金等理由，誘使其投入更多資金，最終導致血本無歸。

陳男聽取勸導後，才驚覺自己誤入詐騙圈套，當場打消提領念頭，並在員警協助下返所完成報案程序。