貨車司機疑疲勞自撞路旁車...油箱見底無法移車警來助

台中市柯姓男子近日開貨車行經南屯區永春路時，疑因疲勞精神不濟，自撞路旁車輛，警方獲報到場後，要將車輛移置到路旁，以免影響其他用路人，未料該輛貨車油箱見底，無法移動，警方只好協助，與柯合力將2.7噸貨車移置到路旁。

第四警分局交通分隊警員黃鈺銘在22日獲報，柯姓男子（30歲）駕駛貨車行經南屯區永春路，疑因長時間工作過於疲勞，不慎自撞路旁停放車輛。

警方到場量測蒐證後，柯男準備將貨車移置路旁，發現車輛燃油耗盡，無法行駛，警方先請柯男坐回駕駛座，控制方向盤，隨後一個人徒手推動重達2.7噸的貨車，一步步將車輛推至安全地帶，確保不影響交通，柯事後也不斷向警道謝，「真的太感謝警察了，不然我還不知道該怎麼辦」