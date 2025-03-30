天冷男子醉倒路旁還戴安全帽 台中馬岡警及時救援

一名男子前天清晨在台中市大雅區疑酒醉路倒，員警到場關心，發現他還戴安全帽，但附近沒有機車，研判他酒醉後不知何故戴安全帽步行路倒，警方通報救護車到場，陪同男子到醫院檢查，避免他失溫危險。

本月28日清晨5時，大雅警分局馬岡派出所警員施妙樺、蘇子理巡邏勤務時接獲民眾報案，稱在大雅區港尾路與建興路口有一名中年男子疑似酒醉倒臥路旁，需警方協助。

員警趕赴現場，發現56歲男子渾身濃厚酒氣，癱軟倒在路旁沉睡不醒，員警多次呼喚，男子仍意識模糊，無法自行站立，甚至無法回憶自己為何戴安全帽出門。

員警仔細檢視四周，未發現任何遺留的交通工具，推測男子可能因酒醉步行至此後倒地，當時氣溫僅約10度，員警憂心男子若長時間滯留戶外恐有失溫風險，耐心喚醒並安撫，通知救護車到場協助，待救護人員抵達後，男子在員警與救護人員的協助下稍微恢復意識，男子身體狀況不佳，員警主動協助攙扶其坐上救護車，並陪同護送至醫院，確保其獲得妥善醫療照護。

男子事後感謝員警的熱心幫助，承諾未來飲酒會有所節制，以免再度發生類似狀況，造成自身危險及他人困擾。