快訊

台大窗殺／防治遲到30年 綠鳩的最後4秒鐘開啟台灣研究

台北101進軍台中一級戰區 比鄰百貨霸主有雙重難題

國道3號貨車與砂石車追撞 39歲駕駛傷重不治

聽新聞
0:00 / 0:00

禦寒塑膠裹全身嚇壞路人 天行者：每人背後有故事

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆低溫特報還下雨，孝三路騎樓座椅昨有網友拍到街友為禦寒，用透明塑膠雨衣、套子等包裹躺著睡覺，嚇人照片被人誤以為大體引熱議。基隆市天行者慈善協會昨深夜在原地找到人，但她不想被安置，自行離開。網路多人質疑為何不緊急安置？天行者協會說，每位無家者背後都有故事，目前不想安置，不代表以後不會。

中央氣象署昨晚針對2縣市發布低溫特報，因大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，昨晚至今晚，新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

賴姓網友昨凌晨拍到一名街友的照片貼上「基隆人大小事」社群，人躺在孝三路示騎樓的行人座椅，用透明塑膠套緊緊包裹，因有如大體，有路過民眾嚇了一跳。昨貼文一出引發民眾熱議，有人留言說「真的是甘苦人，無法生活，無論如何也要生存下去」、「用報紙跟紙箱還比較習慣，用塑膠袋看起來真的很像大體笑死」。

市政府社會處長楊玉欣很重視，在第一時間請天行者協會關懷。天行者昨上午找一次沒找到，昨晚到市中心執行關懷訪視，昨深夜在原地找到人，是一名女性，但她不想被安置，自行離開。網路有很多網友質疑為何不緊急安置？社政單位要想辦法。

天行者慈善協會理事長李昌萬今天特別說明，每位無家者背後都有故事，目前不想到市府委託經營的「希望學院」安置，並不代表以後不會。天行者慈善協會從疫情時期每天發送便當給無家者超過3萬個，同時也建立彼此的信任感，2年前成立路行者希望學院，最多安置人數超過40人，目前是30位學員，已經有許多學員重回社會，這都是需要時間溝通的。

李昌萬表示，他們訪視孝三路這位雨衣包全身的婦人時，帶熱食及暖暖包給她，勸導她去希望學院，但她不願意安置，他們尊重她的人權。

貼文的賴姓網友說，這些人都是社會弱勢族群，不懂得如何申請社會資源，他們也不知道要如何去幫助這些需要幫助的人，貼文是希望基隆相關單位能看到，主動出面處理問題。

基隆市天行者慈善協會昨晚到今天凌晨執行低溫關懷訪視，城隍廟地下道有2人，1人自行離開，1人醉倒送醫；基隆三總醫院側門2人自行離開；基隆南站廣場3人已自行離開。都送熱食及關懷，詢問要不要入住學院，昨晚沒有人要安置。

基隆市天行者慈善協會昨晚到今天凌晨執行低溫關懷訪視。圖／李昌萬提供
基隆市天行者慈善協會昨晚到今天凌晨執行低溫關懷訪視。圖／李昌萬提供
基隆市天行者慈善協會昨晚到今天凌晨執行低溫關懷訪視。圖／李昌萬提供
基隆市天行者慈善協會昨晚到今天凌晨執行低溫關懷訪視。圖／李昌萬提供
孝三路騎樓座椅昨有網友拍到一名街友為了禦寒，用透明塑膠雨衣套將自己整個人包裹起躺著睡覺，被人誤以為大體。圖／賴姓網友提供
孝三路騎樓座椅昨有網友拍到一名街友為了禦寒，用透明塑膠雨衣套將自己整個人包裹起躺著睡覺，被人誤以為大體。圖／賴姓網友提供
基隆天行者慈善協會昨晚找到用透明塑膠雨衣、袋子全身包緊禦寒躺騎樓的婦人（左），但她不願安置。圖／李昌萬提供
基隆天行者慈善協會昨晚找到用透明塑膠雨衣、袋子全身包緊禦寒躺騎樓的婦人（左），但她不願安置。圖／李昌萬提供
基隆市天行者慈善協會昨晚到今天凌晨執行低溫關懷訪視。圖／李昌萬提供
基隆市天行者慈善協會昨晚到今天凌晨執行低溫關懷訪視。圖／李昌萬提供
基隆市天行者慈善協會昨晚到今天凌晨執行低溫關懷訪視。圖／李昌萬提供
基隆市天行者慈善協會昨晚到今天凌晨執行低溫關懷訪視。圖／李昌萬提供

基隆

延伸閱讀

大陸冷氣團影響 2縣市低溫特報冷到晚上、恐10度以下

找到了！基隆透明塑膠包全身禦寒躺騎樓 她回現場是女性

基隆「鈴聽雨」裝置藝術點燈 5千學生創作超壯觀雨風鈴

嚇人！透明塑膠全身包緊 基隆下雨又冷街友這招禦寒

相關新聞

冒用外送平台詐騙 調查局破2機房

調查局接獲情資，吳姓詐團首腦以國外知名外送平台招募員工為誘餌，吸引民眾投資虛擬貨幣，八個月詐騙將近三千萬元，新北市調查處...

台中清水塌樓公告停用 住戶限期搬家

台中市清水區中興街屋齡50年爛尾樓，上周發生未完工的5、6樓塌陷，中市都發局拆除5、6樓掉落混凝土塊後，經結構專家現勘認...

國道3號貨車與砂石車追撞 39歲駕駛傷重不治

國道3號北向328.2公里處今早6點多發生一起嚴重追撞車禍，一輛貨運公司貨車疑似追撞前方砂石車，導致貨車車頭直接「壓扁」...

老婦「死而復活」 8年前被宣告死亡法官因這原因撤銷

基隆地方法院107年時受理賴姓老婦的姪子聲請，宣告賴婦在民國45年已經死亡。但去年賴婦的女兒向法院聲請撤銷死亡宣告，法官...

貨車司機疑疲勞自撞路旁車...油箱見底無法移車警來助

台中市柯姓男子近日開貨車行經南屯區永春路時，疑因疲勞精神不濟，自撞路旁車輛，警方獲報到場後，要將車輛移置到路旁，以免影響...

禦寒塑膠裹全身嚇壞路人 天行者：每人背後有故事

基隆低溫特報還下雨，孝三路騎樓座椅昨有網友拍到街友為禦寒，用透明塑膠雨衣、套子等包裹躺著睡覺，嚇人照片被人誤以為大體引熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。