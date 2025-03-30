禦寒塑膠裹全身嚇壞路人 天行者：每人背後有故事

基隆低溫特報還下雨，孝三路騎樓座椅昨有網友拍到街友為禦寒，用透明塑膠雨衣、套子等包裹躺著睡覺，嚇人照片被人誤以為大體引熱議。基隆市天行者慈善協會昨深夜在原地找到人，但她不想被安置，自行離開。網路多人質疑為何不緊急安置？天行者協會說，每位無家者背後都有故事，目前不想安置，不代表以後不會。

中央氣象署昨晚針對2縣市發布低溫特報，因大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，昨晚至今晚，新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

賴姓網友昨凌晨拍到一名街友的照片貼上「基隆人大小事」社群，人躺在孝三路示騎樓的行人座椅，用透明塑膠套緊緊包裹，因有如大體，有路過民眾嚇了一跳。昨貼文一出引發民眾熱議，有人留言說「真的是甘苦人，無法生活，無論如何也要生存下去」、「用報紙跟紙箱還比較習慣，用塑膠袋看起來真的很像大體笑死」。

市政府社會處長楊玉欣很重視，在第一時間請天行者協會關懷。天行者昨上午找一次沒找到，昨晚到市中心執行關懷訪視，昨深夜在原地找到人，是一名女性，但她不想被安置，自行離開。網路有很多網友質疑為何不緊急安置？社政單位要想辦法。

天行者慈善協會理事長李昌萬今天特別說明，每位無家者背後都有故事，目前不想到市府委託經營的「希望學院」安置，並不代表以後不會。天行者慈善協會從疫情時期每天發送便當給無家者超過3萬個，同時也建立彼此的信任感，2年前成立路行者希望學院，最多安置人數超過40人，目前是30位學員，已經有許多學員重回社會，這都是需要時間溝通的。

李昌萬表示，他們訪視孝三路這位雨衣包全身的婦人時，帶熱食及暖暖包給她，勸導她去希望學院，但她不願意安置，他們尊重她的人權。

貼文的賴姓網友說，這些人都是社會弱勢族群，不懂得如何申請社會資源，他們也不知道要如何去幫助這些需要幫助的人，貼文是希望基隆相關單位能看到，主動出面處理問題。