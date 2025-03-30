疑精神不濟 高雄市區公車半夜自撞分隔島幸未載乘客
高雄市蕭姓男子今天凌晨零時許駕駛市區公車行駛高楠公路時，疑精神不濟，自撞快慢車道分隔島，公車車頭毀損、擋風玻璃呈蜘蛛網狀碎裂，波及交通號誌桿，所幸當時是空車返回車廠，未載乘客，蕭男也未受傷，無酒駕行為。
仁武警分局指出，今天凌晨零時許，蕭姓男子（62歲）駕駛公車行經高楠公路由南往北方向時，疑似精神不濟，不慎自撞快慢車道分隔島，公車車頭毀損、擋風玻璃碎裂。
所幸當時蕭男公車未在任何乘客，蕭男也未受傷，車禍當下因波及交通號誌桿，警方獲報到場，在現場實施交管並通報工務局養工處及交通局路燈維修小組到場維修處置。
警方對蕭男實施酒測，無酒駕行為，初步研判為駕駛蕭男精神不濟自撞導致肇事，詳細肇事原因仍待進一步釐清。
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