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國道3號貨車與砂石車追撞 39歲駕駛傷重不治
國道3號北向328.2公里處今早6點多發生一起嚴重追撞車禍，一輛貨運公司貨車疑似追撞前方砂石車，導致貨車車頭直接「壓扁」變形，39歲伍姓貨車駕駛一度受困車內，消防人員獲報抵達現場救援，伍男救出時當場失去呼吸心跳，緊急送往柳營奇美醫院搶救，但仍傷重不治。
消防局今早6點50分獲報，國道發生一起追撞車禍，派遣麻豆、六甲、大內等消防分隊4車8人前往救援，抵達現場時發現為貨車與砂石車車禍，且疑因撞擊力道不小，貨車車頭幾乎被「壓扁」變形，2車一度頭尾相連，導致貨車駕駛受困車內，當場沒了呼吸心跳。
消防員趕緊先將兩車分離，並協助貨車駕駛脫困後，雖趕緊送醫搶救，但仍因傷重不治，而砂石車駕駛並無受傷，詳細車禍事故原因由國道警方進一步調查釐清。
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