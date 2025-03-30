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老翁跟團落單迷途山區 嘉義警靠電桿編號尋獲

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

有名80多歲老翁跟著遊覽車團遊到阿里山頂湖健行遊玩，老翁獨自往茶園林道行走，卻落單與同伴失去聯絡，迷失方向，他撥打119向警、消求助，警方指導他提供電桿位置順利尋獲下山。

嘉義縣竹崎分局警方表示，樂野中和聯合所在本月27日下午2點多接獲119通報，有老翁在山區迷路，所長陳俊合聽聞後立即派遣警力前往報案處所附近搜尋。

老翁向警方表示，和同伴搭乘遊覽車到頂湖地區步行活動，獨自從頂湖往茶園林道行走，不知道目前位置在何處，迷失方向。

警方安撫老翁情緒，並要他冷靜觀察周邊是否有明顯地標、或者電桿，老翁果然發現電桿，並提供碼電桿號碼定位石棹4-8號，警方致電台灣電力公司奮起湖服務所詢問該電桿位置，並通報線上警網至現場找尋，不久即於焙仔桶林道2.5 K附近路邊發現年約84歲黃姓老翁，黃翁精神狀況良好，警方協助其至頂湖停車場和同伴會合搭乘遊覽車下山，對於警方協助脫困黃翁感謝不已。

竹崎分局表示，民眾登山健行，旅遊活動應結伴而行，切勿脫隊獨自行動，避免路況不熟走失發生意外。

嘉義警方騎警用機車尋找到老翁迷失位置。記者李宗祐／翻攝
嘉義警方騎警用機車尋找到老翁迷失位置。記者李宗祐／翻攝
嘉義警方協助老翁脫困並與同伴會合。記者李宗祐／翻攝
嘉義警方協助老翁脫困並與同伴會合。記者李宗祐／翻攝
老翁與同伴一同坐遊覽車返家。記者李宗祐／翻攝
老翁與同伴一同坐遊覽車返家。記者李宗祐／翻攝

位置 遊覽車

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