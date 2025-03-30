台中警為阻詐再度出招 繼掃碼抓車手後 1比1立牌出爐

台中市第二警分局在本月初時，在轄內29處提款機張貼QR碼，只要民眾發現有車手，即可掃碼檢舉拿獎金，二分局近日又製作警員的一比一人形立牌，放在超商提款機旁，希望能對被害人與歹徒分別達成警示、嚇阻效果。

第二警分局近日選擇轄內提款頻率較高的提款機，擺放8款「警察人形立牌」，設計直白有力的警示標語，包括「你膽敢當車手，我就把你銬著走」、「騙人錢財當車手，絕對抓進看守所」、「應徵提款想賺錢，反變人頭吃牢飯」、「網路投資都是騙，不要相信不被騙」等標語。

第二警分局指出，設計的標語簡單明瞭，擺放在提款機旁，希望讓在從事不法行為詐騙車手懸崖勒馬，也讓可能的被害人一眼就能識破詐騙手法，提高警覺性，避免落入詐騙集團的圈套。

第二警分局近期為了阻詐，動作不斷，除了此次推出一比一人形立牌外，本月初時，也在育才所試辦，將QR碼與警示標語，貼在轄內29處的提款機，民眾只要發現符合詐騙車手特徵，即可掃碼，若成功讓警方逮捕車手，還可領舉檢舉獎金，希望透過多種不同的手段，來遏止歹徒。