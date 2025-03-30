快訊

北捷聽得到上帝美聲..波伽利獻聲 乘客上車呼驚喜！

豐原警今年查獲96件酒駕 有多達15件都是這族群…警要加強宣導

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原警分局為避免酒駕事故，加大取締酒駕強度，今年迄今已查獲96件酒後駕車，其中有15件駕駛是移工，比例高達15.6%，其中6件為駕駛微型電動二輪車，占移工酒駕的40%。

豐原分局轄內移工比例日漸增加，常能看到移工騎微型電動二輪車代步，豐原警方為遏止移工酒駕的歪風，灌輸喝酒不開車觀念，到移工眾多的工廠及電子遊戲場宣導嚴禁酒駕，即使是騎微型電動二輪車、腳踏車也不能酒駕。

豐原警也到轄內大型KTV，向正在歡唱的民眾播放酒駕事故案例影片，強調酒駕害人害己，務必做到指定駕駛或酒後找代駕，也要求業者克盡社會責任協助酒客叫計程車，共同減少酒駕。

豐原分局長林大為呼籲，取締酒駕一直是警察的重點執法項目，警方將持續分析易生酒駕的時段、路點檢討策進編排勤務，為避免宿醉或白天飲酒人心存僥倖，該分局將針對白天時段增辦取締酒測勤務，警方提醒切勿心存僥倖酒後駕車。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

豐原警分局到公共場所加強酒駕防制宣導，包括KTV等地。圖／警方提供
豐原警分局到公共場所加強酒駕防制宣導，包括KTV等地。圖／警方提供
豐原警分局到公共場所加強酒駕防制宣導。圖／警方提供
豐原警分局到公共場所加強酒駕防制宣導。圖／警方提供

移工 豐原 酒駕

延伸閱讀

出獄第7天就酒駕...害朋友摔破頭慘死 一二審都判8年半

前樂天女孩李芳離婚變「單身媽咪」　外野手尪邱丹酒駕自毀前程：不怪任何人

北市公布酒駕累犯 最高重罰63萬元

馬拉松完賽跑者找不到車 豐原警憑2線索10分鐘內幫尋回

相關新聞

冒用外送平台詐騙 調查局破2機房

調查局接獲情資，吳姓詐團首腦以國外知名外送平台招募員工為誘餌，吸引民眾投資虛擬貨幣，八個月詐騙將近三千萬元，新北市調查處...

台中清水塌樓公告停用 住戶限期搬家

台中市清水區中興街屋齡50年爛尾樓，上周發生未完工的5、6樓塌陷，中市都發局拆除5、6樓掉落混凝土塊後，經結構專家現勘認...

老婦「死而復活」 8年前被宣告死亡法官因這原因撤銷

基隆地方法院107年時受理賴姓老婦的姪子聲請，宣告賴婦在民國45年已經死亡。但去年賴婦的女兒向法院聲請撤銷死亡宣告，法官...

豐原警今年查獲96件酒駕 有多達15件都是這族群…警要加強宣導

台中市豐原警分局為避免酒駕事故，加大取締酒駕強度，今年迄今已查獲96件酒後駕車，其中有15件駕駛是移工，比例高達15.6...

頭份20歲男裝熟趁機搶走少年1100元 不到2小時就被逮

頭份市14歲張姓少年前晚到中山路的蝦皮門市取貨，此時20歲鍾男在店門前向張搭訕裝熟，還佯稱想借錢，少年打開皮夾查看，未料...

詐騙集團自稱「張忠謀秘書」 彰化婦人誤信假投資…逾500萬飛了

彰化縣一名婦人因股票被套牢，日前在網路上有自稱是張忠謀秘書的人邀她加入line群組「保證投資快速獲利」，婦人前後7次交款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。