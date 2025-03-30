豐原警今年查獲96件酒駕 有多達15件都是這族群…警要加強宣導

台中市豐原警分局為避免酒駕事故，加大取締酒駕強度，今年迄今已查獲96件酒後駕車，其中有15件駕駛是移工，比例高達15.6%，其中6件為駕駛微型電動二輪車，占移工酒駕的40%。

豐原分局轄內移工比例日漸增加，常能看到移工騎微型電動二輪車代步，豐原警方為遏止移工酒駕的歪風，灌輸喝酒不開車觀念，到移工眾多的工廠及電子遊戲場宣導嚴禁酒駕，即使是騎微型電動二輪車、腳踏車也不能酒駕。

豐原警也到轄內大型KTV，向正在歡唱的民眾播放酒駕事故案例影片，強調酒駕害人害己，務必做到指定駕駛或酒後找代駕，也要求業者克盡社會責任協助酒客叫計程車，共同減少酒駕。

豐原分局長林大為呼籲，取締酒駕一直是警察的重點執法項目，警方將持續分析易生酒駕的時段、路點檢討策進編排勤務，為避免宿醉或白天飲酒人心存僥倖，該分局將針對白天時段增辦取締酒測勤務，警方提醒切勿心存僥倖酒後駕車。