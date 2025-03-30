台中清水塌樓公告停用 住戶限期搬家

中市都發局對清水塌陷建築物公告停止使用，但開放住戶限期1個月搬家。圖／中市都發局提供 台中市清水區中興街屋齡50年爛尾樓，上周發生未完工的5、6樓塌陷，中市都發局拆除5、6樓掉落混凝土塊後，經結構專家現勘認定建物結構安全有疑慮、不宜再居住，昨公告停用，未來結構鑑定安全或補強後確認安全無虞，才可恢復使用。

都發局限期住戶1個月內搬離該建物，預計5月1日封閉。當地原有10戶住戶，高樓層塌陷後，還有6戶須安置，社會局已媒合2戶，仍有4戶在找房子。

住戶說，當地住戶都是艱苦人，以前幾千元租金很便宜，現在市府安置期10天到期後，只剩1個月就要搬家，只好認命找房子，若找不到便宜的租屋，小孩念書、未來該怎麼辦？

中市都發局表示，清水區中興街塌陷建築物經建築師、土木技師、結構技師三大技師公會現勘評估後，昨在現場張貼公告，通知建築物使用人及所有權人立即停止使用，限4月30日前改善完成，若未依規定改善，預計5月1日依規執行封閉；若擅自居住者，將開罰6萬至30萬元罰鍰。

都發局表示，頂層塌陷掉落物已大致清除完成，無立即危險，開放改善期間，住戶得進入搬離生活物品，但此案非天然災害造成，可歸責於使用人及所有權人未善盡維管責任，不符合緊急安置在社會住宅條件，已請社會局、區公所協助住戶，盡早找到安置處所。

台中市社會局表示，近期訪視受災戶10戶，所有權人1戶已依親，承租戶9戶中，1戶搬回彰化老家、1戶已找到新租屋處、1戶表示毋需協助；需要安置共有6戶，其中低收入戶1戶、身心障礙身分1人，符合租金補貼規定，將提供相關救助。

社會局表示，目前6戶須安置住戶中，已經媒合2戶，準備與租屋方簽約，其餘4戶持續媒合中，仲介業者以協助尋找合適的租屋。