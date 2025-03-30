冒用外送平台詐騙 調查局破2機房

調查局新北市處在三重破獲虛擬幣電詐機房。圖／調查局提供 調查局接獲情資，吳姓詐團首腦以國外知名外送平台招募員工為誘餌，吸引民眾投資虛擬貨幣，八個月詐騙將近三千萬元，新北市調查處陸續破獲兩間電詐機房，逮捕八名詐團成員，檢方聲羈禁見四名主嫌獲准，全案疑幕後有黑幫操控，擴大偵辦。

據調查，吳男自二○二三年十月起，在新北三重區靜巷租用老舊公寓架設詐騙機房，招攬初入社會年輕男女加入詐團，先於臉書盜用網路美女圖，創設虛擬的「Enni老師」、「伊莉莎白老師」等帳號，私訊求職民眾，冒用美國及加拿大知名外送平台「飯糰外賣」名義，成立「外送大小事」粉專。

詐團以媒介工作為由，邀請民眾加入「美好生活 日富一日」、「錢進未來 展翅高飛」及「斜槓生活精彩人生」等ＬＩＮＥ社群，起初先在社群內發布文章寫手、積木拼接、串珠等工作讓民眾接取，並實際發放工作報酬以取得民眾信任，透過社群內虛假的投資獲利入金截圖、抑或投資數萬可獲每月固定分紅等話術，誘騙民眾參與社群內投放企畫方案。

據調查，詐團再以ＬＩＮＥ私訊要求民眾創設虛擬貨幣交易所錢包地址，購買虛擬貨幣泰達幣（ＵＳＤＴ），並轉出至機房成員指定的收款錢包地址，還要求投資民眾拍攝影片表示感謝，被害人完成轉帳後即被踢出社群，詐團再偽冒被害人身分，再次入群組作為樁腳，藉此製造投資真實存在的假象，讓群組裡不知情民眾誤認獲利豐厚。

待民眾欲領取獲利時，詐團又以須繳納保證金、稅金或資金遭凍結需支付解約金等理由，要被害人支付額外款項才可出金，導致民眾受騙匯款、血本無歸，估計去年四月至十二月為止，至少百餘人受害。