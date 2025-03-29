頭份20歲男裝熟趁機搶走少年1100元 不到2小時就被逮
頭份市14歲張姓少年前晚到中山路的蝦皮門市取貨，此時20歲鍾男在店門前向張搭訕裝熟，還佯稱想借錢，少年打開皮夾查看，未料鍾趁機強行取走皮夾內1100元，隨即迅速騎機車逃離。警方據報，查看沿線路口監視畫面，2小時內將鍾男查緝到案，調查後依搶奪罪嫌送辦。
苗栗縣警局頭份分局頭份派出所警員黃子瑋、章瑜3月27日晚間7點多接獲張姓少年報案，表明被人搶走1100元，警方受理報案隨即調閱路口監視畫面追查。
涉嫌搶奪案的鍾姓男子在蝦皮店門外遇到張姓少年，佯稱兩人認識想借一點錢，張姓少年表示，身上帶的錢不夠，沒有多餘錢可借，但鍾男仍要求少年打開皮夾查看，趁少年不注意時，從少年的皮夾內強行拿走1100元後，迅速騎車離去。
警方調閱監視畫面，並查詢車籍系統，確認車主就是搶嫌，與被害少年指認的特徵也相符，2小時內迅速將鍾男查緝到案，鍾男坦承犯行，被警方依搶奪罪嫌移送檢方偵辦。
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