頭份20歲男裝熟趁機搶走少年1100元 不到2小時就被逮

頭份市14歲張姓少年前晚到中山路的蝦皮門市取貨，此時20歲鍾男在店門前向張搭訕裝熟，還佯稱想借錢，少年打開皮夾查看，未料鍾趁機強行取走皮夾內1100元，隨即迅速騎機車逃離。警方據報，查看沿線路口監視畫面，2小時內將鍾男查緝到案，調查後依搶奪罪嫌送辦。

苗栗縣警局頭份分局頭份派出所警員黃子瑋、章瑜3月27日晚間7點多接獲張姓少年報案，表明被人搶走1100元，警方受理報案隨即調閱路口監視畫面追查。

涉嫌搶奪案的鍾姓男子在蝦皮店門外遇到張姓少年，佯稱兩人認識想借一點錢，張姓少年表示，身上帶的錢不夠，沒有多餘錢可借，但鍾男仍要求少年打開皮夾查看，趁少年不注意時，從少年的皮夾內強行拿走1100元後，迅速騎車離去。