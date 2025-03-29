詐騙集團自稱「張忠謀秘書」 彰化婦人誤信假投資…逾500萬飛了

彰化縣一名婦人因股票被套牢，日前在網路上有自稱是張忠謀秘書的人邀她加入line群組「保證投資快速獲利」，婦人前後7次交款500萬元，後來想領回獲利卻領不回來，才發現受騙，警方據報逮獲車手鄒男移送法辦。

這名婦人日前被自稱是張忠謀秘書的人邀加入line群組，群內成員不斷分享獲利經驗，讓她誤以為投資可保證快速獲利，先後7次共和車手面交逾500萬元，但後來她想領回獲利卻領不回來，更一直相信她的股票是被套牢，但最後仍決定要賣出股票換現金，詐團仍以種種理由搪塞，她才驚覺可能受騙而報警。

員林警分局林厝派出所員警請婦人配合辦案，詐團又與婦人再約要交款100萬元，員警在25日兩人約在超商要交款時，逮到鄒姓車手，依詐欺及洗錢防制法移送彰化地檢署偵辦。