詐騙集團自稱「張忠謀秘書」 彰化婦人誤信假投資…逾500萬飛了
彰化縣一名婦人因股票被套牢，日前在網路上有自稱是張忠謀秘書的人邀她加入line群組「保證投資快速獲利」，婦人前後7次交款500萬元，後來想領回獲利卻領不回來，才發現受騙，警方據報逮獲車手鄒男移送法辦。
這名婦人日前被自稱是張忠謀秘書的人邀加入line群組，群內成員不斷分享獲利經驗，讓她誤以為投資可保證快速獲利，先後7次共和車手面交逾500萬元，但後來她想領回獲利卻領不回來，更一直相信她的股票是被套牢，但最後仍決定要賣出股票換現金，詐團仍以種種理由搪塞，她才驚覺可能受騙而報警。
員林警分局林厝派出所員警請婦人配合辦案，詐團又與婦人再約要交款100萬元，員警在25日兩人約在超商要交款時，逮到鄒姓車手，依詐欺及洗錢防制法移送彰化地檢署偵辦。
員林分局長吳詠傑表示，詐騙集團經常以投資為由，誘騙民眾加入投資Line群組，待民眾把錢投入後，詐團有時還會真的出金，讓民眾一開始領得到錢，放長線釣大魚，錢愈放愈多，等到受騙者最後想領回錢時，即將投資網站關閉，宣稱網站遭駭客攻擊，甚至在投資群組將被害人封鎖，使被害人求償無門血本無歸，民眾切勿輕信投資群組，可向警方尋求協助，小心求證。
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