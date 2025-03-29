準媳婦開口借20萬？台中太平警介入 她秒變臉「不裝了」

台中一名6旬婦人日前接到外縣市工作兒子的LINE，稱女友家中有事，急需20萬元應急，她為保住乖巧的「準兒媳」，到銀行準備匯款，還好行員機警報警，成功阻詐，「女友」得知警方介入秒變臉消失，警方查出婦人兒子的LINE帳號遭盜用。

太平警分局新平派出所員警高稚甯、潘羿彤，26日中午接獲銀行行員報案，指稱有婦人準備匯款大額金錢疑似遭詐騙，請警方前來協助。

6旬婦人表示，當天上午突到兒子LINE訊息，稱女友家有急事正四處籌錢，希望幫忙匯款20萬元至帳戶，隨後「女友」來電，言語間盡顯柔順乖巧，還承諾每月分期付款歸還。

這名婦人原本試圖求證原委，但打電話向兒子查證，對方卻以開會中無法接電話，僅留下帳號希望盡速匯款來幫助女友應急，婦人半信半疑，但為保住「準兒媳」，還是到銀行匯款。

高稚甯、潘羿彤立即協助聯繫婦人的兒子，銀行行員也查出帳號有資金頻繁進出，相當有問題，好在最後聯繫上婦人的兒子，婦人的兒子才驚覺自己的帳號遭盜用，趕緊請友人發訊通知其他親友，避免遭詐騙。婦人及遠在他縣市的兒子均非常感謝警方及行員的熱心，避免親友不慎蒙受財損。