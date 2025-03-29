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影／澎湖西嶼碼頭多人鬥毆…1男被打到「鼻青臉腫」 衝突原因曝
澎湖縣西嶼外垵碼頭今天清晨近6時許發生10餘人鬥毆案件，警方獲報趕抵，眾人鳥獸散，剩下一名被打得鼻青臉腫的許姓男子，幸送醫無大礙；警方中午先逮獲陳姓、蔡姓2男，初步了解，兩派人因細故曾起口角，在碼頭巧遇打了起來。
澎湖縣警察局白沙分局今天清晨6時許接獲通報，指西嶼鄉外垵村碼頭前發生鬥毆事件，現場有多名男子涉案；警網趕抵時，涉案人員已趁亂逃逸，現場僅留下被毆傷的許姓男子，經送醫後無生命危險。
警方調查，發生鬥毆的兩派人馬約10餘人，年紀約2、30歲，日前雙方中有人因細故起口角，今天清晨兩派人馬在碼頭前巧遇，仇人見面分外眼紅，有人持棍嗆聲，雙方才打了起來。
後警方循線於中午時分先逮獲涉案的陳姓與蔡姓男子，警詢後依妨害秩序、傷害等罪移送澎湖地檢署偵辦；並持續追查其他涉案共犯。
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