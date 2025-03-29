桃園市府2局處首長LINE帳號被盜 成詐財工具四處借錢

詐騙無所不在，政府官員也受害！桃園市經發局長張誠與建管處長莊敬權LINE帳號昨晚被盜，變成詐團騙錢工具，2人已報警，同時向LINE韓國總公司申請要回帳號，但帳號尚未取回，為此呼籲民眾若收到借錢或幫忙轉帳訊息不要理會。

張誠表示，昨天深夜10時許收到訊息，內容大致表述希望他幫忙網路投票，文末附上一串網址。當時他正專心準備議會工作報告內容，見訊息是熟識好友傳來，沒有太多戒心，想說趕快填完資料與投票就繼續準備工作，投完票後才驚覺填寫資料有一項是索取他的LINE帳號密碼，而自己也在無意間把密碼給了對方。

張誠說，當下有嘗試更改LINE帳號密碼，但帳號馬上就被不肖人士搶走，過沒多久就有朋友打電話來，稱收到他想借錢的訊息，關心電話直到今天下午還有，顯見不肖人士仍持續用他帳號詐騙。目前除了報警，也有向LINE韓國總公司反映，希望拿回帳號，或者至少阻止盜用情況持續發生。

莊敬權的LINE帳號昨晚也四處發送訊息，內容先稱「方便用打字嗎？有事想請你幫忙」，見人回覆之後，接著就說「你能不能幫我先轉筆錢，我今天網銀限額，比較急，晚上12點過就轉還你」等語；莊敬權說，傳訊給張誠的帳號持有者是他與張誠的共同友人，帳號被盜經過與張誠相同，也有報警處理。