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頭份男為買「檳榔」搭訕路人搶走1100元 落跑2小時被逮

中央社／ 苗栗縣29日電

苗栗縣頭份市一名鍾姓男子在街頭向路過少年搭訕佯稱借錢，涉趁其不備搶奪少年皮夾內的1100元後騎車逃逸。警方獲報後2小時內迅速將鍾嫌查緝到案，但贓款已花用殆盡。

苗栗縣警察局頭份分局今天表示，案件發生在27日晚間，張姓少年（14歲）獨自一人欲前往頭份市中山路網購門市取貨，途中遇到鍾男（20歲）騎乘機車接近搭訕，並佯裝要借錢。

警方指出，張姓少年起初拒絕，但鍾男仍持續攀談，並於少年拿出皮夾時，涉趁其不備動手搶奪皮夾內現金新台幣1100元後騎車逃逸。

頭份派出所接獲報案後，循線調閱路口監視器偵查，鎖定犯嫌特徵及所騎車輛，於2小時內迅速查緝到案。鍾姓犯嫌坦承不諱，供稱搶得現金已購買檳榔花用殆盡，全案依搶奪罪移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣頭份市一名鍾姓男子在街頭向路過少年搭訕佯稱借錢，涉趁其不備搶奪少年皮夾內的1100元後騎車逃逸。警方獲報後2小時內迅速將鍾嫌查緝到案。圖／AI生成
苗栗縣頭份市一名鍾姓男子在街頭向路過少年搭訕佯稱借錢，涉趁其不備搶奪少年皮夾內的1100元後騎車逃逸。警方獲報後2小時內迅速將鍾嫌查緝到案。圖／AI生成

借錢 苗栗縣 頭份

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