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強化防災意識及消防知識 大林分隊舉辦快閃互動體驗

經濟日報／ 邱琮皓／台北即時報導

嘉義縣消防局第二大隊大林分隊於29日上午於大林糖廠露營區配合大林鎮公所舉辦「消防快閃闖關宣導活動」，結合趣味與教育，透過寓教於樂的方式，讓民眾親身體濃煙、逃生避難與救援技巧，期望加深消防知識的印象，使其成為日常生活的一部分，活動期間同時針對許多民眾及孩童加入廉政宣導之橋段，期望廉政英雄之品格養成從小就開始紮根。

為提升全民消防安全意識，強化民眾在火災及其他災害發生時的應變能力，由嘉義縣消防局第二大隊大林分隊及大美分隊配合大林鎮公所舉辦「消防快閃闖關宣導活動」，活動吸引約500名民眾參與。現場氣氛熱烈，大小朋友踴躍參與，在遊戲與學習中獲得寶貴的防災知識。

這次活動現場規劃多項互動關卡，包括室內栓介紹及射水體驗、小小救生勇士、濃煙脫困體驗、消防知識王、CPR小小救護員及嘉義縣消防局政風室主任游智仁的廉政宣導系列活動等，期望讓參與的民眾及孩童透過體驗活動關卡，讓消防及廉政觀念知識從小紮根，在實際操作中學習如何應對火災與其他緊急情況。

最後給完成各站體驗的小小消防員，消防積木或兒童廉政繪本，期望此活動能讓孩童，不僅學到消防及廉政知識外，亦也讓孩童有個難忘的兒童節活動。消防人員也特別針對住宅防火、CPR急救、防範一氧化碳中毒及戲水安全等議題進行宣導，強化民眾的危機處理與自救能力。

嘉義縣消防局表示，火災與災害往往發生得迅速且難以預測，因此建立正確的防火觀念與逃生技能至關重要。本次活動希望透過互動體驗，讓消防安全知識不再只是抽象概念，而是實際可應用的技能，進而提升全民的防災能力。

消防局也提醒，家庭防火意識應從日常生活中做起，除了定期檢查住警器與滅火設備外，也應了解如何正確使用滅火器、規劃家庭逃生路線，並讓全家人熟悉相關應變措施。透過這類活動的推廣，希望讓防災意識深植社區，達到「向下紮根、全民參與」的目標，共同打造更安全的居住環境。

大林分隊舉辦「消防快閃闖關宣導活動」。圖／大林分隊提供
大林分隊舉辦「消防快閃闖關宣導活動」。圖／大林分隊提供
各站體驗的小小消防員也可獲得消防積木或兒童廉政繪本。圖／大林分隊提供
各站體驗的小小消防員也可獲得消防積木或兒童廉政繪本。圖／大林分隊提供

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