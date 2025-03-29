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嚇死人…行人分隔島跌倒摔在快車道 駕駛忍不住驚呼「阿娘喂」
有民眾27日晚間8時30分開車，沿台南市關廟區關新路二段由北往南行駛，突然有名行人自中央分隔島竄出後摔倒在快車道上，該駕駛反應快速及時閃過，但也嚇出一身冷汗驚呼「阿娘喂」，將影片PO上網，引起警方關注。警方表示，已鎖定該行人，將依規定通知到案製單舉發。
民眾在《爆料公社》社群PO文，稱3月27日晚上同事在台19甲線關新路二段台南蛋品前，遇到該行人自中央分隔島竄出後摔倒在地的影片，提醒「大家真的要注意」。此文一出，引發熱議。
不少民眾反應「嚇鼠我」、「要晚7天回家」、「碰瓷？」，也有民眾說，要是我遇上，應該躲不過。更有民眾表示，這要報警處理，避免有人會被他害到。
歸仁警分局副分局長張俊雄說，有關網路流傳於3月27日晚上8點半左右，在分局轄台南市關廟區關新路2段北往南方向，發生路人欲過馬路不慎跌倒，差點遭汽車碰撞交通違規案，分局已鎖定該行人，將依規定通知到案製單舉發。他也呼籲，行人不依規定擅自穿越車道，可依道交條例第78條規定處500元罰鍰。
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