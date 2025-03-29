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疑不滿店家服務態度 5男狠砸高雄釣蝦場掀翻桌椅逃逸

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市鳳山區一家複合式釣蝦場今天上午6點多闖入5、6名男子，聲稱不滿店家服務態度，由於店家將打烊，店內僅一名女店員，滋事男子見無法找人理論，憤而掀翻桌椅，一陣混亂後逃逸；警方獲報，目前逮獲一名涉案少年，正循線追緝其餘涉案者。

鳳山警分局五甲派出所今天上午7時許接獲位於善士街一家複合式釣蝦場報案，指稱有不明男子進入店內砸店，線上警網隨即趕赴現場。

警方抵達後，發現店內僅柳姓女店員（31歲）一人在場，現場桌椅被掀翻，柳女稱，當時約有5、6名男子進入店內，聲稱因不滿店家服務態度不佳，藉故要找人理論，因現場無人，眾人徒手掀翻桌椅後離去。

警方根據監視器畫面，循線先逮獲一名涉案少年，已掌握特定犯嫌身分，將查緝到案說明，以釐清案情。

高市鳳山區一家複合式釣蝦場今天上午6點多闖入5、6名男子，聲稱不滿店家服務態度，掀翻桌椅後離去，現場一片混亂。記者石秀華／翻攝
高市鳳山區一家複合式釣蝦場今天上午6點多闖入5、6名男子，聲稱不滿店家服務態度，掀翻桌椅後離去，現場一片混亂。記者石秀華／翻攝
高市鳳山區一家複合式釣蝦場今天上午6點多闖入5、6名男子，聲稱不滿店家服務態度，掀翻桌椅後離去，現場一片混亂。記者石秀華／翻攝
高市鳳山區一家複合式釣蝦場今天上午6點多闖入5、6名男子，聲稱不滿店家服務態度，掀翻桌椅後離去，現場一片混亂。記者石秀華／翻攝

店員 服務態度 監視器

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