疑不滿店家服務態度 5男狠砸高雄釣蝦場掀翻桌椅逃逸

高市鳳山區一家複合式釣蝦場今天上午6點多闖入5、6名男子，聲稱不滿店家服務態度，由於店家將打烊，店內僅一名女店員，滋事男子見無法找人理論，憤而掀翻桌椅，一陣混亂後逃逸；警方獲報，目前逮獲一名涉案少年，正循線追緝其餘涉案者。

鳳山警分局五甲派出所今天上午7時許接獲位於善士街一家複合式釣蝦場報案，指稱有不明男子進入店內砸店，線上警網隨即趕赴現場。

警方抵達後，發現店內僅柳姓女店員（31歲）一人在場，現場桌椅被掀翻，柳女稱，當時約有5、6名男子進入店內，聲稱因不滿店家服務態度不佳，藉故要找人理論，因現場無人，眾人徒手掀翻桌椅後離去。