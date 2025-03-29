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台東警員鍾志明熱血警魂 獲警政署與縣府表揚

中央社／ 台東縣29日電

台東警員鍾志明，維護治安和為民服務獲肯定，繼昨天獲警政署頒獎，今天再獲台東縣政府的優秀青年表揚。

今天上午台東縣政府在縣政府大禮堂表揚今年台東優秀青年，今年32歲的鍾志明獲選，成為警界之光。

台東縣警局台東分局發布新聞稿表示，初鹿派出所警員鍾志明，因執勤期間屢次展現專業與熱忱，積極協助民眾、排除危難，昨天榮獲警政署公開表揚，肯定他在維護治安、交通安全及為民服務上的卓越貢獻。今天更獲頒「台東縣114年青年節社會優秀青年代表」殊榮，展現警察人員的優秀典範。

台東分局表示，鍾志明自110年11月調派至台東分局服務，始終秉持積極認真的精神，屢次在關鍵時刻伸出援手，展現高度機警與熱忱。他曾在巡邏時發現拋錨車輛，上前協助排除障礙，避免交通事故發生；遇到疑似失智的迷途長者，耐心尋找住處並護送安全返家；在炎熱天氣中憑藉急救技能，成功救回昏迷路倒民眾。

台東分局說，鍾志明在颱風夜裡，冒雨排除倒塌樹木，確保道路暢通；此外，執勤時他更曾攔查到載母就醫的機車騎士，見患者情況緊急，立即以巡邏車載送，使其及時就醫、成功挽回生命。鍾志明的善行義舉，不僅獲得警政署與縣政府的肯定，也多次獲媒體報導，深受民眾讚譽。

台東縣政府在縣府大禮堂表揚114年台東優秀青年，今年32歲的警員鍾志明（右2）獲選，成警界之光。圖／台東縣警察局提供
台東縣政府在縣府大禮堂表揚114年台東優秀青年，今年32歲的警員鍾志明（右2）獲選，成警界之光。圖／台東縣警察局提供

台東 失智 青年

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