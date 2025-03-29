聽新聞
0:00 / 0:00
台電桃園營業處餐廳傳火警 竟是抽油煙機油垢釀禍
台電公司桃園營業處今天上午驚傳火警，桃園市消防局據報，立刻出動第一救災救護大隊大林分隊人車前往搶救，到場發現起火點位於1樓廚房抽油煙機的排煙管，所幸及時撲滅無人傷亡，初步研判應是排煙管油垢釀禍，待調查。
119勤指中心今天上午10點5分據報，位於桃園市復興路上的台灣電力公司桃園營業處1棟2層樓鋼筋混凝土建築物的1樓起火燃燒，大林分隊立刻出動消防車6輛、救護車2輛共21名救難救護人員前往。
消防局表示，救援人車於上午10點13抵達，發現1F廚房抽油煙機排煙管起火燃燒，燃燒面積1平方公尺，立刻佈水線搶救，火勢在6分鐘後獲得控制，10點22分撲滅，又花24分鐘將殘火處理完畢，所幸無人傷亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言