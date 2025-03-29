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台電桃園營業處餐廳傳火警 竟是抽油煙機油垢釀禍

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

台電公司桃園營業處今天上午驚傳火警，桃園市消防局據報，立刻出動第一救災救護大隊大林分隊人車前往搶救，到場發現起火點位於1樓廚房抽油煙機的排煙管，所幸及時撲滅無人傷亡，初步研判應是排煙管油垢釀禍，待調查。

119勤指中心今天上午10點5分據報，位於桃園市復興路上的台灣電力公司桃園營業處1棟2層樓鋼筋混凝土建築物的1樓起火燃燒，大林分隊立刻出動消防車6輛、救護車2輛共21名救難救護人員前往。

消防局表示，救援人車於上午10點13抵達，發現1F廚房抽油煙機排煙管起火燃燒，燃燒面積1平方公尺，立刻佈水線搶救，火勢在6分鐘後獲得控制，10點22分撲滅，又花24分鐘將殘火處理完畢，所幸無人傷亡。

台電公司桃園營業處的餐廳今天上午10點5分驚傳火警，火勢夾雜濃煙向上竄燒，桃園市消防局據報趕往，發現餐廳排油煙機的排煙管起火，火勢在上午10點46分完全撲滅並將殘火處理完畢，燃燒面積1平方公尺。記者陳恩惠／翻攝
台電公司桃園營業處的餐廳今天上午10點5分驚傳火警，火勢夾雜濃煙向上竄燒，桃園市消防局據報趕往，發現餐廳排油煙機的排煙管起火，火勢在上午10點46分完全撲滅並將殘火處理完畢，燃燒面積1平方公尺。記者陳恩惠／翻攝

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