台電桃園營業處餐廳傳火警 竟是抽油煙機油垢釀禍

台電公司桃園營業處今天上午驚傳火警，桃園市消防局據報，立刻出動第一救災救護大隊大林分隊人車前往搶救，到場發現起火點位於1樓廚房抽油煙機的排煙管，所幸及時撲滅無人傷亡，初步研判應是排煙管油垢釀禍，待調查。

119勤指中心今天上午10點5分據報，位於桃園市復興路上的台灣電力公司桃園營業處1棟2層樓鋼筋混凝土建築物的1樓起火燃燒，大林分隊立刻出動消防車6輛、救護車2輛共21名救難救護人員前往。