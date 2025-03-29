快訊

緬甸強震 觸發台灣2周內恐有規模6以上地震？氣象署回應了

校友公開信點名回應區桂芝發言 北一女校長今首發聲

泰緬旅遊退團原則曝光！ 觀光署：4月15日前 泰、緬團可解約退費

聽新聞
0:00 / 0:00

警車未鳴笛跨越雙黃線逆向行駛 雲林警證實違規將開罰

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣有民眾在行經東勢鄉一處路口時，一輛警車跨越雙黃線逆向行駛，且未鳴笛或開警示燈，他將行車紀錄器影片放上網路，引起討論，警方表示，當時該輛警車欲前往支援勤務，但確實未開起蜂鳴器及警示燈，將依法開單告發。

貼文駕駛以「這警車開的不錯，祝你雙黃線逆向都不會被大車撞爛」發文，影片中可看見駕駛剛經過一處十字路口，隨即出現一輛警車從跨越雙黃線，逆向緊貼該名駕駛車輛，直到對向大車駛入，駕駛放慢速度，讓警車切入。

該則影片在網路引起討論，有民眾留言說，或許警方有緊急案件正趕往途中，也有人說連警示燈都沒閃還敢這樣開；貼文駕駛表示，當下警車未鳴笛及開警示燈。

台西警分局表示，該輛警車是本月25日由警分局派遣支援東勢分駐所處理事故，駕駛員警本想在路口超車，左轉至東勢分駐所，因超車不慎，變成逆向行駛，當時員警確實未開蜂鳴器及警示燈，其不當駕駛行為，將依道交條例第45條第1項第三款，開罰600至1800元。

雲林縣有警車違規跨越雙黃線被民眾行車記錄器拍下，警方將依法開罰。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣有警車違規跨越雙黃線被民眾行車記錄器拍下，警方將依法開罰。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣有警車違規跨越雙黃線被民眾行車記錄器拍下，警方將依法開罰。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣有警車違規跨越雙黃線被民眾行車記錄器拍下，警方將依法開罰。記者陳雅玲／翻攝

影片 警車 逆向 雲林

延伸閱讀

鴻海攜手雲林打造智慧城市 平台培育AI人才

大甲媽祖4月6日抵雲林 縣府將提供西螺免費接駁車

雲林3條主要河川中度汙染 縣府啟動產官學河川治理計畫

雲林連署拔釘曹董來宣講 丁學忠：勿把仇恨值帶來

相關新聞

太超過...台南全台首邑縣城隍廟供桌上 有人放詛咒「亞亞」女兒照

陸配「亞亞」被指公開鼓吹武統，遭限期離境處分一事，炒的沸沸揚揚，台南全台首邑縣城隍廟昨傳有詛咒「亞亞」女兒照，廟方公開呼...

台東警員鍾志明熱血警魂 獲警政署與縣府表揚

台東警員鍾志明，維護治安和為民服務獲肯定，繼昨天獲警政署頒獎，今天再獲台東縣政府的優秀青年表揚

台電桃園營業處餐廳傳火警 竟是抽油煙機油垢釀禍

台電公司桃園營業處今天上午驚傳火警，桃園市消防局據報，立刻出動第一救災救護大隊大林分隊人車前往搶救，到場發現起火點位於1...

警車未鳴笛跨越雙黃線逆向行駛 雲林警證實違規將開罰

雲林縣有民眾在行經東勢鄉一處路口時，一輛警車跨越雙黃線逆向行駛，且未鳴笛或開警示燈，他將行車紀錄器影片放上網路，引起討論...

影／苗栗街友「搶地盤」發生口角 凌晨燒自己的棉被洩憤被法辦

52歲林姓街友今天清晨酒後疑似與另一名街友為「搶地盤」發生口角，一時情緒失控點火燒了自己的棉被，晨運民眾發現報警，涉嫌縱...

高雄衛武營樹上掛了一個人 死者女兒前一晚才報母失蹤

高市衛武營都會公園昨天上午近10點有民眾驚見樹上掛了一個人，嚇得報警；警方趕抵發現老婦人已死亡，由於地處交界，鳳山和苓雅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。