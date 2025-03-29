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警車未鳴笛跨越雙黃線逆向行駛 雲林警證實違規將開罰
雲林縣有民眾在行經東勢鄉一處路口時，一輛警車跨越雙黃線逆向行駛，且未鳴笛或開警示燈，他將行車紀錄器影片放上網路，引起討論，警方表示，當時該輛警車欲前往支援勤務，但確實未開起蜂鳴器及警示燈，將依法開單告發。
貼文駕駛以「這警車開的不錯，祝你雙黃線逆向都不會被大車撞爛」發文，影片中可看見駕駛剛經過一處十字路口，隨即出現一輛警車從跨越雙黃線，逆向緊貼該名駕駛車輛，直到對向大車駛入，駕駛放慢速度，讓警車切入。
該則影片在網路引起討論，有民眾留言說，或許警方有緊急案件正趕往途中，也有人說連警示燈都沒閃還敢這樣開；貼文駕駛表示，當下警車未鳴笛及開警示燈。
台西警分局表示，該輛警車是本月25日由警分局派遣支援東勢分駐所處理事故，駕駛員警本想在路口超車，左轉至東勢分駐所，因超車不慎，變成逆向行駛，當時員警確實未開蜂鳴器及警示燈，其不當駕駛行為，將依道交條例第45條第1項第三款，開罰600至1800元。
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