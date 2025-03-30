男復合失敗破壞前女友亡父塔位 網友看傻：骨灰級玩家？

男子求復合未果，竟破壞前女友亡父的塔位。情侶吵架示意圖。圖／Ingimage 新北市發生一起離譜又駭人的恐嚇案件，一名湯姓女子因與57歲呂姓男子分手，遭對方長期騷擾。沒想到呂男竟在去（2024）年11月間潛入汐止五指山公墓，破壞女子亡父的塔位，盜走骨灰罈後寄恐嚇信威脅復合，警方目前已依涉犯「侵害墳墓屍體罪」及「恐嚇罪」將呂男移送法辦。其恐怖情人的行徑嚇壞全網，還有網友戲稱他根本是「骨灰級玩家」。

爆料公社轉貼《中時新聞網》報導，湯女與呂男交往期間曾同居，但在2023年6月提出分手並搬離住處，然而呂男無法接受分手事實，頻頻透過電話與信件騷擾湯女，要求恢復關係。湯女不堪其擾始終拒絕聯絡，未料對方竟將手伸向她最親的家人——過世的父親。

樹林警分局於今年2月接獲湯女報案，表示收到一封未署名的恐嚇信，信中竟附有其亡父骨灰罈的照片，令人震驚。警方介入調查後，聯繫國軍軍墓組進行現場勘驗，發現湯女父親安奉於忠靈殿的骨灰罈處已遭破壞，矽利康封條被撬開，骨灰罈、碑文牌與旌忠狀等物品全數遭竊。

湯女憤怒指出，父親生前為國軍上士退役，死後也應該安息，沒想到前男友為達目的竟下此毒手。警方透過監視器畫面與相關證據，鎖定呂男涉案，並在偵訊後依相關罪嫌移送新北地檢署偵辦。

消息曝光後引發譁然，網友痛批呂男行徑宛如「恐怖情人教科書」，紛紛留言「越來越多怪人怪事」、「太扯了吧！到底是想復合還是想跟她爸放一起」、「這種事用想的就覺得恐怖」、「新型的報復手法」、「這種人還好沒復合，不然後面一定更多奇怪的事情」。

不少網友打趣表示，「看來他們的感情很難『死灰父燃』」、「一言不合就偷塔」、「也是蠻有想法的，溝通無果，直接找爸爸談的概念」、「骨灰級玩家」、「得不到妳，就只好找未來岳父談談了」、「喜歡別人的爸爸要有勇氣說出來，不是拿走人家的爸爸」。