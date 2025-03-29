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影／苗栗街友「搶地盤」發生口角 凌晨燒自己的棉被洩憤被法辦

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

52歲林姓街友今天清晨酒後疑似與另一名街友為「搶地盤」發生口角，一時情緒失控點火燒了自己的棉被，晨運民眾發現報警，涉嫌縱火的林姓男子和另外2名街友都被警方帶回調查，林姓街友將依公共危險罪嫌移送法辦。

苗栗警分局北苗派出所上午6點多接獲報案，苗栗市長春路鐵路高架橋下疑似有人縱火，立即通報線上員警到場處理。

警方初步調查，林姓街友凌晨與50歲的黃姓街友一起飲酒，清晨時在長春路鐵路高架橋下與51歲的謝姓街友發生口角，兩人先前為搶地盤、當老大就有宿怨，林姓街友酒後情緒失控與謝姓街友吵起來，一起與林姓街友喝酒的黃姓街友起初不敢吭聲，稍後開始「煽風點火」，林姓街友情緒失控，點火燒了自己擺放在該處地面的棉被洩憤，晨運民眾發現趕緊報案。

苗栗警分局呼籲民眾遇有糾紛應循正當管道解決，勿做出不理性行為，以免觸法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

52歲林姓街友今天清晨酒後疑似與另一名街友為「搶地盤」發生口角，情緒失控點火燒了自己的棉被洩憤，被依公共危險罪嫌法辦。圖／警方提供
52歲林姓街友今天清晨酒後疑似與另一名街友為「搶地盤」發生口角，情緒失控點火燒了自己的棉被洩憤，被依公共危險罪嫌法辦。圖／警方提供
52歲林姓街友今天清晨酒後疑似與另一名街友為「搶地盤」發生口角，情緒失控點火燒了自己的棉被洩憤，被依公共危險罪嫌法辦。圖／警方提供
52歲林姓街友今天清晨酒後疑似與另一名街友為「搶地盤」發生口角，情緒失控點火燒了自己的棉被洩憤，被依公共危險罪嫌法辦。圖／警方提供
52歲林姓街友今天清晨酒後疑似與另一名街友為「搶地盤」發生口角，情緒失控點火燒了自己的棉被洩憤，被依公共危險罪嫌法辦。圖／警方提供
52歲林姓街友今天清晨酒後疑似與另一名街友為「搶地盤」發生口角，情緒失控點火燒了自己的棉被洩憤，被依公共危險罪嫌法辦。圖／警方提供

失控 情緒 街友

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