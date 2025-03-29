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高雄衛武營樹上掛了一個人 死者女兒前一晚才報母失蹤

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市衛武營都會公園昨天上午近10點有民眾驚見樹上掛了一個人，嚇得報警；警方趕抵發現老婦人已死亡，由於地處交界，鳳山和苓雅警方均趕抵，員警查出前一晚婦人女兒曾向鳳山警方報案母親失蹤，經通知家屬指認，確認死者就是該名失蹤老婦。

根據了解，這名老婦人年約74歲，前天從鳳山住處外出後即不見蹤影，家屬焦急尋人未果，除向鳳山警分局新甲派出所報警外，也曾在臉書社團貼文尋人，盼網友發揮廣大力量協助找母親。

雖警方一度在前晚11時30分許以手機定位發現婦人的行蹤約在苓雅區武營路附近，但仍未找到人。

昨天上午將近10點，有人在衛武營都會公園運動時，赫見樹上掛了一個人報警；由於地處苓雅和鳳山兩地交界，兩分局警方趕往現場。

由於老婦人已明顯死亡，鳳山分局警方發現死者身分及特徵符合前一晚報案失蹤的老婦，於是通知婦人家屬趕到現場指認，婦人女兒見到母親已成冰冷遺體，痛哭失聲指認無誤；警方將報請檢察官相驗，釐清死因。

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高市衛武營都會公園昨天上午近10點有民眾驚見樹上掛了一個人，嚇得報警；警方趕抵發現老婦人已死亡，後查出是鳳山區離家失蹤的老婦。記者石秀華／翻攝
高市衛武營都會公園昨天上午近10點有民眾驚見樹上掛了一個人，嚇得報警；警方趕抵發現老婦人已死亡，後查出是鳳山區離家失蹤的老婦。記者石秀華／翻攝

失蹤 母親 老婦

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