新北強化噪音車執法最重撤銷車牌 陳情件數減2成

機車改裝排氣管認證制度今年元旦上路，新北擴大執法強度，今年1至2月期間與警方合作推動噪音加排氣檢測一條龍，發現有半數超標噪音車，排氣檢驗也不合格，除了最高可處5400元罰鍰，也會被要求複檢，屢未通過將依法註銷車牌，今年1、2月噪音陳情已較去年同期減少2成。

環保局表示，依規定未經認證的改裝排氣管違反道路交通管理處罰條例及噪音管制法，2024年是政策緩衝期，民眾可免費登錄並檢測，新北市環保局去年共受理1萬6940件改裝排氣管認證申請，占全國總數20%。

今年修法後，新北警方已依法取締未依規定申報登記的改裝排氣管車輛，截至3月25日，已查獲150件。

環保局說明，為遏止排氣管不當改裝造成噪音汙染，環保局與警察局持續推動「麥噪」、「靖音」等專案，並加強夜間攔查行動，卻年至今共執行283場次，裁處4354件；此外目前新北全市共有200處噪音車科技執法設備，去年至今共裁處5402件噪音車。統計今年1月至目前為止，民眾陳情案件已較去年同期下降2成。

環保局表示，改裝排氣管須完成認證的規定是噪音管制的新起點，先前噪音車輛經環保局與警方聯合攔檢後，須由環保局判斷是否為未經主管機關噪音審驗或檢驗合格排氣管，始能依法告發，未來警方攔檢時可直接查詢車輛改裝排氣管是否已完成檢測及登錄，如未登錄即可開罰。