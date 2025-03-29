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陸軍士官攜一氧化碳鋼瓶入營釀同袍枉死雙亡 被害人家屬求償獲賠

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

陸軍第十軍團五支部大雅營區前年傳出2名陳姓士官在寢室昏迷死亡，檢方查出33歲陳姓士官攜帶一氧化碳鋼瓶進入營區寢室輕生，卻釀31歲陳姓士官誤吸入枉死；被害家屬對軍方、對造家屬求償2614萬元，法院判對造家屬應給付627萬元，軍方免賠，可上訴。

十軍團五支部大雅營區2023年6月26日傳出同寢室的2名陳姓士官（33歲、31歲）一氧化碳中毒身亡，33歲陳姓士官有留遺書，房內發現一氧化碳鋼瓶，但31歲陳姓士官家人懷疑他枉死，因同寢室士官尋短，卻害跟著被帶走。

被害家屬提民事求償主張，33歲陳姓士官2023年6月16日攜帶一氧化碳鋼瓶進入五支部營區，軍方也未盡檢查且怠於安全維護措施，就讓陳輕易將鋼瓶攜入寢室，並在深夜開啟鋼瓶，被害的31歲陳姓士官回寢未察覺，躺在躺椅上誤吸入過多一氧化碳受害身亡。 

被害家屬依喪葬、扶養及精神撫慰金等，向33歲陳姓士官的家屬、陸軍五支部，一共求償2614萬9500元；對造家屬抗辯稱，33歲陳姓士官輕生行為，造成31歲陳姓士官死亡，其均深表遺憾，但造成死亡並無故意或過失，應不構成侵權行為，也爭執相關求償金額。

陸軍五支部則說，31歲陳姓士官死亡結果應歸責於33歲陳姓士官輕生行為，與軍方衛哨人員執行檢查無相當因果關係，主張駁回。

台中地院查，五支部門禁、寢室安檢人員沒發現陳姓士官攜帶鋼瓶縱有疏失，但和之後輕生、釀另名士官被害死亡，難認有相當因果關係，求償國賠部分駁回。

但法院指出，33歲陳姓士官的行為，侵害31歲陳姓士官生命權，被害家屬求償有據，審酌一切情狀後，判33歲陳姓士官的3名家屬，應於繼承其遺產範圍內，給付被害31歲陳姓士官的4名家屬一共627萬5288元。

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陸軍第十軍五支部大雅營區前年發生2名陳姓士官在一氧化碳中毒身亡，家住彰化的陳姓士官出殯公祭，十軍團長官、同袍送他最後一程。圖／民眾提供
陸軍第十軍五支部大雅營區前年發生2名陳姓士官在一氧化碳中毒身亡，家住彰化的陳姓士官出殯公祭，十軍團長官、同袍送他最後一程。圖／民眾提供

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