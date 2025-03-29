冒用知名外送平台求職行騙 調查局破獲虛擬幣電詐機房

調查局再破獲電詐機房。新北市調查處去年在三重查獲吳姓詐團首腦，利用知名外送平台招募員工為誘餌，吸引民眾參與虛擬貨幣投資電詐機房2處，共逮捕8人到案，經檢方聲押禁見其中4名主嫌獲准，懷疑幕後有黑幫操控，擴大偵辦。

據調查，吳男自2023年10月起，在三重區靜巷租用老舊公寓架設詐騙機房，招攬初入社會年輕男女加入詐團，先於Facebook盜用網路美女圖，創設虛擬的「Enni 老師」、「伊莉莎白老師」等帳號，私訊求職民眾，冒用美國及加拿大知名外送平台名義，成立「外送大小事」粉專。

詐團以媒介工作為由，邀請不特定民眾加入「美好生活 日富一日」、「錢進未來 展翅高飛」及「斜槓生活 精彩人生」等 LINE 社群，起初會先在社群內發布文章寫手、積木拼接、串珠等工作讓民眾接取，並實際發放工作報酬以取得民眾信任，透過社群內虛假之投資獲利入金截圖、抑或投資數萬即可獲得每月固定分紅等話術，吸引民眾參與社群內投放之企畫方案。

據調查，詐團再以LINE私訊要求民眾創設虛擬貨幣交易所錢包地址，購買虛擬貨幣泰達幣（USDT），並轉出USDT至機房成員指定的收款錢包地址，要求投資民眾拍攝影片表示感謝，等被害人完成轉帳後即被退出該社群，詐團再偽冒前開被害人身分，再次入群組作為樁腳，藉此製造投資真實存在之假象，讓群組裡不知情民眾以為獲利豐厚。