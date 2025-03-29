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影／「房子差點撞塌」高雄砂石車被撞失控衝民宅 騎樓柱子都撞斷

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市旗山區延平二路今天凌晨5時許發生砂石車衝撞民宅意外，造成3棟民宅受損，就連騎樓柱子都撞斷，居民以為是地震房子差點倒塌，警方調閱監視器發現砂石車竟也是受害者，肇事的是一輛違規左轉的小貨車，先衝撞砂石車才造成砂石車失控撞民宅。

據了解，事故發生在旗山區旗尾的延平二路與旗屏一路口，肇事的小貨車駕駛黃姓老翁（75歲）當時正從延平二路要左轉旗屏一路，卻無視對向迎面駛來由陳姓男子（41歲）駕駛的砂石車，完全沒有禮讓便直接左轉朝砂石車撞了上去，當場造成原本正常直行的砂石車失控。

砂石車失控後連撞路旁3戶民宅，就連民宅騎樓的柱子都撞斷，鋼筋全部露了出來，水泥也崩落滿地，嚇得當時在熟睡中的居民全嚇醒，以為發生地震房子差點倒掉，出來查看才發現是被砂石車衝撞。

事故當時還有一家早餐店正準備開門營業，老闆娘因在店內備料幸運躲過一劫，砂石車撞完前面幾戶民宅後直接停在早餐店前，早餐店門也嚴重毀損，堆滿破碎的水泥鋼筋，老闆娘事後驚魂未定，無奈今天無法繼續做生意。

警消獲報到場後，將卡在小貨車內的黃姓老翁及乘客蔡姓婦人（74歲）救出，其中蔡婦遭變形車體夾在車頭傷勢較嚴重，但救出時仍有意識可說話，被緊急送往義大醫院急救。

警方初步為雙方酒測都沒有酒駕，但初步研判是小貨車欲左轉未讓直行車砂石車先行，才會發生碰撞肇事，但實際肇事原因仍待進一步釐清研判。

遭砂石車衝撞的民宅柱子斷裂，水泥崩落鋼筋外露，所幸並未坍塌。記者巫鴻瑋／翻攝
遭砂石車衝撞的民宅柱子斷裂，水泥崩落鋼筋外露，所幸並未坍塌。記者巫鴻瑋／翻攝
遭砂石車衝撞的民宅柱子斷裂，水泥崩落鋼筋外露，所幸並未坍塌。記者巫鴻瑋／翻攝
遭砂石車衝撞的民宅柱子斷裂，水泥崩落鋼筋外露，所幸並未坍塌。記者巫鴻瑋／翻攝

砂石 車禍 高雄市

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