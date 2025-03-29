影／高雄7旬翁領20萬半路甩出來 警調監視器6小時找到它...仍躺車底

76歲陳姓老翁26日下午3點多到高市市區銀行領20萬，準備繳醫療費，騎機車回家後，裝錢牛皮紙袋不翼而飛，女兒傍晚返家才發現報警；警方調監視畫面，發現紙袋掉在馬路，隨後一輛廂型車駛過覆蓋住，搜尋2小時，在車底找到紙袋，錢原封不動歸還，讓老翁一家又驚又喜。

新興警分局中山路派出所警員陳弘祥、郭柔瑀、温博凱26日晚間近7時許在所值勤，76歲的陳姓老翁在女兒陪同下，神情緊張走進派出所，陳翁向警方表示，當天下午3點多到中正四路國泰世華銀行提領新台幣20萬元現金，準備要繳醫療費。

當時銀行人員用牛皮紙袋幫他裝20萬現金，隨後他騎車返家，因一時疏忽，在路途中遺失牛皮紙袋，直到女兒傍晚返家發現後，才焦急報案，請求警方協助。

警方向陳翁確認相關細節後，立即調閱周邊路口監視器追查陳翁的行駛軌跡，發現陳翁行經八德二路時疑似有東西從口袋掉落，隨後有一輛廂型車停下，員警先返回現場地毯式搜尋，最後果真在廂型車底下找回牛皮紙袋，躺在車下約6小時的錢，原封不動還在。