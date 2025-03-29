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影／高雄7旬翁領20萬半路甩出來 警調監視器6小時找到它...仍躺車底
76歲陳姓老翁26日下午3點多到高市市區銀行領20萬，準備繳醫療費，騎機車回家後，裝錢牛皮紙袋不翼而飛，女兒傍晚返家才發現報警；警方調監視畫面，發現紙袋掉在馬路，隨後一輛廂型車駛過覆蓋住，搜尋2小時，在車底找到紙袋，錢原封不動歸還，讓老翁一家又驚又喜。
新興警分局中山路派出所警員陳弘祥、郭柔瑀、温博凱26日晚間近7時許在所值勤，76歲的陳姓老翁在女兒陪同下，神情緊張走進派出所，陳翁向警方表示，當天下午3點多到中正四路國泰世華銀行提領新台幣20萬元現金，準備要繳醫療費。
當時銀行人員用牛皮紙袋幫他裝20萬現金，隨後他騎車返家，因一時疏忽，在路途中遺失牛皮紙袋，直到女兒傍晚返家發現後，才焦急報案，請求警方協助。
警方向陳翁確認相關細節後，立即調閱周邊路口監視器追查陳翁的行駛軌跡，發現陳翁行經八德二路時疑似有東西從口袋掉落，隨後有一輛廂型車停下，員警先返回現場地毯式搜尋，最後果真在廂型車底下找回牛皮紙袋，躺在車下約6小時的錢，原封不動還在。
警方替陳翁找回遺失20萬現金，通知陳翁女兒，並將錢全數發還，陳翁的女兒領回父親失而復得的錢，又驚又喜，頻頻感謝警方積極協助。
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