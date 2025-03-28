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大甲媽祖遶境彰化 拖板車、吊車懸掛鞭炮列取締重點

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

大甲鎮瀾宮媽祖從4月4日起展開9天8夜進香遶境之旅 ，鑑於遶境行經彰化縣境，過去常因信眾施放鞭炮、煙火，造成空氣及噪音汙染，甚至引發火警或人員受傷，彰化縣消防局今年將擴大在沿線宣導、巡查警戒及違規取締，違規施放者將面臨3萬至15萬元罰鍰。

消防局表示，依據「彰化縣爆竹煙火施放管制自治條例」，每日晚上10時至翌日清晨6時，禁止施放會產生笛音或爆炸聲的爆竹煙火，違者將處以3萬至15萬元罰鍰。此外，白天施放鞭炮應依產品使用說明操作，嚴禁堆疊、串接或利用吊車懸掛鞭炮，也不得未經申請許可燃放專業煙火或以拖板車運載施放。

消防局據統計，彰化縣去年共取締違法施放爆竹煙火案件12件，裁罰總金額達126萬元，今年到目前也已查獲6件，罰鍰總計27萬元。

消防局指出，去年大甲媽祖遶境彰化期間，消防局共開出142張勸導單，受理5件檢舉案件，最終未發現違規施放爆竹煙火的情形，施放量創歷年新低，顯示多年來的宣導與執法已發揮成效，不過今年仍不掉以輕心，已先派員前往縣內遶境沿途82家宮廟及35處村里長服務處加強宣導。

消防局並與彰化縣警察局各分局召開協調會，規劃警消聯合稽查機制，今年將特別針對拖板車、吊車施放爆竹煙火的違規行為嚴格取締，沿途部署消防與警力巡邏，並在高風險區域設置檢查點，以防範未經許可施放專業煙火等危險行為。

消防局呼籲各宮廟及信眾，應遵守相關法規，選擇更安全、環保的方式迎接媽祖，例如鼓掌、紙炮、電子音效或藝文活動，以降低火災風險與環境汙染，減少對居民的噪音干擾。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境彰化期間，為避免信眾施放鞭炮、煙火，造成空氣及噪音汙染，彰化縣消防局今年將擴大在沿線宣導、巡查警戒及違規取締，違規施放者將面臨3萬至15萬元罰鍰。圖／消防局提供
大甲鎮瀾宮媽祖遶境彰化期間，為避免信眾施放鞭炮、煙火，造成空氣及噪音汙染，彰化縣消防局今年將擴大在沿線宣導、巡查警戒及違規取締，違規施放者將面臨3萬至15萬元罰鍰。圖／消防局提供
彰化縣消防局與彰化縣警察局各分局召開協調會，大甲媽祖今年遶境彰化，將特別針對拖板車、吊車施放爆竹煙火的違規行為嚴格取締。圖／消防局提供
彰化縣消防局與彰化縣警察局各分局召開協調會，大甲媽祖今年遶境彰化，將特別針對拖板車、吊車施放爆竹煙火的違規行為嚴格取締。圖／消防局提供
彰化縣消防局與彰化縣警察局各分局召開協調會，大甲媽祖今年遶境彰化，將特別針對拖板車、吊車施放爆竹煙火的違規行為嚴格取締。圖／消防局提供
彰化縣消防局與彰化縣警察局各分局召開協調會，大甲媽祖今年遶境彰化，將特別針對拖板車、吊車施放爆竹煙火的違規行為嚴格取締。圖／消防局提供

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