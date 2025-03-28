19歲男北上幫派據點開槍 20處彈孔作案槍械曝光

苗栗北上尋仇的19歲的吳姓男子，今上午11時許於桃園市平鎮區高雙路88巷附近別墅開槍，現場出現20處彈孔，共找到17枚彈殼，所幸無人受傷。吳嫌犯案後返回苗栗投案，桃園市平鎮警分局接獲通報南下逮人，並查扣1把美製M15響尾蛇突擊步槍，詳細作案經過及原因仍待調查釐清。

吳嫌今隻身1人前往桃園朝幫派據點開槍，使用美製M15響尾蛇突擊步槍開槍後，就返回苗栗投案，平鎮警方獲悉後兵分兩路，前往苗栗逮人，及至案發現場，發現現場有20處彈孔，並查獲17枚彈殼，所幸無人受傷。

苗栗一處天九牌賭場今年3月6日疑詐賭起衝突，桃園幫派分子潘男等5人6日到苗栗市日新街一處空屋天九牌賭場，場子懷疑出老千，威嚇其中4人全身脫至僅剩下內褲搜身，發現藏有天九牌，潘等人被毆，雙方和解600萬元，並表示回桃園籌錢，隔天再談判。

潘男7日凌晨共5車返回苗栗場子，20多人分持刀棍衝進賭場，砸場並毆打賭場人員，有人被打到頭破血流，潘男率眾離去，警方調閱監視器，當天在桃園市平鎮區一帶，逮捕潘男等5人。

據了解，當時所談的和解金未全額給付，導致苗栗派人北上開槍尋仇，開槍原因警方正積極調查釐清，並報請地檢署檢察官指揮偵辦。