機車騎士無視後方車輛「鬼切」 轎車駕駛感嘆：台南三寶日常

有民眾在Threads社群網站上傳影片，稱台南三寶在線中鬼切，都不用看後面有沒有車，引發討論，民眾回應「還好你來得及煞車，不然…他應該拜拜啦」，警方指出，機車騎士左轉彎雖有打方向燈，惟在多車道左轉彎，未依規定先駛入內側車道，可處600元以上至1800元以下罰鍰。

民眾以「三寶日常」PO文，提醒往台南西門路一段那邊的民眾，自己注意一下該名車主，還奉勸騎士不會騎車不要出來害人蛤。

此文一出，在社群引發熱烈討論，民眾說，真的，考驗駕駛反應能力。也有民眾說，台南日常發揮，會有路怒症都這樣來的，撞下去還會先吃一條「應注意未注意」，更有民眾認為，大力檢舉她。不然永遠不知錯在哪。

第六分局交通分隊分隊長呂雅敏說，經檢視該段影像，機車駕駛人左轉彎雖有打方向燈，惟在多車道左轉彎，未依規定先駛入內側車道，違反「道路交通管理處罰條例」第48條第1項第4款之規定，可處新臺幣600元以上至1800元以下罰鍰。她表示，分局將加強取締這類違規行為，也呼籲用路人遵守交通規則，注意行車安全。