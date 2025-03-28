快訊

緬甸7.7強震釋放能量相當於921 專家：台灣恐觸發規模6以上地震

聽新聞
0:00 / 0:00

機車騎士無視後方車輛「鬼切」 轎車駕駛感嘆：台南三寶日常

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

有民眾在Threads社群網站上傳影片，稱台南三寶在線中鬼切，都不用看後面有沒有車，引發討論，民眾回應「還好你來得及煞車，不然…他應該拜拜啦」，警方指出，機車騎士左轉彎雖有打方向燈，惟在多車道左轉彎，未依規定先駛入內側車道，可處600元以上至1800元以下罰鍰。

民眾以「三寶日常」PO文，提醒往台南西門路一段那邊的民眾，自己注意一下該名車主，還奉勸騎士不會騎車不要出來害人蛤。

此文一出，在社群引發熱烈討論，民眾說，真的，考驗駕駛反應能力。也有民眾說，台南日常發揮，會有路怒症都這樣來的，撞下去還會先吃一條「應注意未注意」，更有民眾認為，大力檢舉她。不然永遠不知錯在哪。

第六分局交通分隊分隊長呂雅敏說，經檢視該段影像，機車駕駛人左轉彎雖有打方向燈，惟在多車道左轉彎，未依規定先駛入內側車道，違反「道路交通管理處罰條例」第48條第1項第4款之規定，可處新臺幣600元以上至1800元以下罰鍰。她表示，分局將加強取締這類違規行為，也呼籲用路人遵守交通規則，注意行車安全。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

有民眾在Threads社群網站上傳影片，稱台南三寶在線中鬼切，都不用看後面有沒有車，引發討論。圖／取自Threads社群
有民眾在Threads社群網站上傳影片，稱台南三寶在線中鬼切，都不用看後面有沒有車，引發討論。圖／取自Threads社群

Threads 台南 社群 車道

延伸閱讀

影／高雄73歲婦開車一路斜 擦撞公車直開30公尺才停

離奇車禍！桃園男逆向衝撞2機車騎士 肇逃後又撞轎車

影／清晨趕上班…轎車機車路口對撞 新莊騎士噴飛重摔全身傷

高雄男失聯2天…母遍尋不著急報失蹤 今被發現陳屍轎車內

相關新聞

高雄阿蓮鐵工廠廢鐵吊掛砸死婦人 作業工人無執照將開罰

高雄市阿蓮區一處鐵工廠今天中午發生吊掛廢鐵板掉落砸死女工意外，警方初步查出當時操作吊掛天車的工人劉姓男子根本沒有執照違法...

影／新莊中港路資收廠傳惡火 消防局出動47車逾百人搶救中

新北市新莊區中港路161巷1間鐵皮屋資源回收廠，下午5時27分發生火警，火勢非常猛烈，消防局獲報出動47車、106人前往...

影／北市機車騎士衝進道路施工現場 命危送醫

今天下午2時許，台北市南港區忠孝東路7段，48歲王姓男機車騎士，沿忠孝東路7段東往西方行駛，不慎擦撞道路施工現場，機車衝...

機車騎士無視後方車輛「鬼切」 轎車駕駛感嘆：台南三寶日常

有民眾在Threads社群網站上傳影片，稱台南三寶在線中鬼切，都不用看後面有沒有車，引發討論，民眾回應「還好你來得及煞車...

未領牌微型電動二輪車違規多 彰化縣查獲逾4百件

彰化縣微型電動二輪車到今年3月為止，登記領牌數量約3萬1千輛，針對未掛牌微型電動二輪車，彰化監理站會同警方專案攔查，從去...

蘭嶼客輪擱淺55名旅客平安接駁 客輪脫困回港

今天下午3點1艘載著55名旅客的金星3號客輪在蘭嶼開元港區外疑遇東北季風增強，風浪過大，導致船隻偏離航道擱淺岸際，海巡及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。