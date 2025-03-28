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未領牌微型電動二輪車違規多 彰化縣查獲逾4百件
彰化縣微型電動二輪車到今年3月為止，登記領牌數量約3萬1千輛，針對未掛牌微型電動二輪車，彰化監理站會同警方專案攔查，從去年12月至今，共取締403件未領牌上路，都依道路交通管理處罰條例開罰1200至3600元罰鍰並移置保管車輛。
彰化監理站表示，微型電動二輪車（俗稱電動自行車）從去年11月30日起，須懸掛車牌及投保強制險才可行駛道路，未領牌上路經查獲者將面臨重罰，彰化縣去年12月起，即由縣警局與監理站等單位，在微型電動二輪車出沒熱點及時段進行專案攔查，至今已共取締403件未領牌上路。
彰化監理站站長黃建興表示，微型電動二輪車未依法領用牌照上路經查獲者，將依照道路交通管理處罰條例處1200到3600元罰鍰，若車輛已經型式審驗合格，將當場移置保管；若未經型式審驗合格，則將沒入。
彰化監理站提醒，微型電動二輪車尚未掛牌者，應儘速至公路監理機關查驗合格後，請領牌照才能在道路行駛。車主如欲查詢微型電動二輪車相關問題，可透過監理服務網查詢相關資訊。
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