蘭嶼客輪擱淺55名旅客平安接駁 客輪脫困回港

今天下午3點1艘載著55名旅客的金星3號客輪在蘭嶼開元港區外疑遇東北季風增強，風浪過大，導致船隻偏離航道擱淺岸際，海巡及附近漁船接獲通知後展開救援接駁旅客，幸船上人員都平安沒事。業者已請拖船將船隻拉往港區。至於為何擱淺將由相關單位進一步調查了解。

參與接駁的船主表示，客輪上有55名旅客和8名船員，在海巡人員的引導下，他們從船側將人一一接下船，然後再開往港區內，船上人員都平安。另有旅客說，他們下午準備搭船時，就有感受到風浪很大，沒多久船員就通知船擱淺，並要求他們要穿上救生衣，等待接駁船。

根據中央氣象署資料顯示，蘭嶼今天下午吹東北風，最大陣風6級，浪高2.6公尺，金星3號客輪3點從蘭嶼開元港出發前往屏東後壁湖，出港沒多久就遇到強勁風浪，船隻被吹離航道後擱淺岸，動彈不得。海巡接獲通報出CP1060巡防艇救援外，也出動100噸巡防艇從台東富岡趕往救援，另岸巡也出動人員在現場監控。