高雄阿蓮鐵工廠廢鐵吊掛砸死婦人 作業工人無執照將開罰

高雄市阿蓮區一處鐵工廠今天中午發生吊掛廢鐵板掉落砸死女工意外，警方初步查出當時操作吊掛天車的工人劉姓男子根本沒有執照違法作業，已將劉男及鐵工廠林姓負責人帶回，將依過失致死罪嫌偵辦。

湖內警分局表示，警消人員是在今天中午12點23分接獲通報，阿蓮區田厝路一處工地發生工安事故，造成一名工人不幸死亡，死亡的是在現場配合廢鐵板吊掛作業的宋姓女工（56歲），疑似當時站在下方，直接被掉落的鐵板砸中頭部。

宋姓女工因被百公斤的廢鐵板從3公尺高落下重壓頭部，當場便失去呼吸心跳，雖緊急送往岡山秀傳醫院急救，但仍因傷勢過重於下午1點45分宣告不治。