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桃園驚傳槍響！詐賭遭抓包和解金未給足 19歲男北上尋仇
桃園市平鎮區高雙路88巷附近今中午11時許驚傳槍響，現場出現20處彈孔，所幸未有人受傷，19歲高姓嫌犯目前已於苗栗投案。據了解，此案為桃園幫派分子至苗栗賭博，賭場發現詐賭，桃園幫派潘男等5人遭痛毆，雙方原本已談好和解金，但似乎尾款未給足引發不滿，高男才北上尋仇，目前桃園警方南下逮人，詳細案發原因有待警方調查釐清。
苗栗市一處天九牌賭場今年3月6日疑詐賭起衝突，桃園幫派分子潘男等5人6日到苗栗市日新街一處空屋天九牌賭場，場子懷疑出老千，威嚇其中4人全身脫至僅剩下內褲搜身，發現藏有天九牌，潘等人被毆，雙方和解600萬元，並表示回桃園籌錢，隔天再談判。
潘男7日凌晨共5車返回苗栗場子，20多人分持刀棍衝進賭場，砸場並毆打賭場人員，有人被打到頭破血流，潘男率眾離去，警方調閱監視器，當天在桃園市平鎮區一帶，逮捕潘男等5人。
據了解，當時所談的和解金未全額給付，導致苗栗派人北上開槍尋仇，初步勘查牆面彈孔約20發、無人傷亡，開完槍後高嫌跑去苗栗投案，平鎮警分局接獲通報，前往苗栗帶人。
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