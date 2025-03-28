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獨／高雄資收場傳工安意外 百公斤廢鐵吊掛脫落砸女子頭命危

聯合報／ 記者巫鴻瑋石秀華／高雄即時報導

高雄市阿蓮區一處資收場今天中午發生工安意外，1男1女正在操作天車吊掛廢鐵時，重達近百公斤的廢鐵板意外脫落，當場砸中正站在下方的56歲宋姓婦人，導致宋婦頭部受到重擊當場失去生命跡象，警消獲報立即將人送醫急救，警方正釐清意外發生原因。

據了解，今天中午12點20分左右位於阿蓮區田厝路的一處資收場發生鐵板砸人意外，當時正在操作吊掛天車的劉姓男子（64歲），與宋姓婦人（56歲）正配合進行廢鐵吊掛回收作業，不料疑因劉男操作天車不慎，導致鐵板掉落砸中宋女頭部。

劉男雖沒有受傷，但遭砸中的宋婦因頭部重擊，當場失去呼吸心跳，警消人員獲報到場後，立即將沒有呼吸心跳的宋婦送往岡山秀傳醫院急救，警方將進一步釐清意外發生原因。

高雄市阿蓮區資收場回收廢鐵吊掛作業意外脫落，砸中站在下方的一名婦人，造成婦人頭部重創。圖／讀者提供
高雄市阿蓮區資收場回收廢鐵吊掛作業意外脫落，砸中站在下方的一名婦人，造成婦人頭部重創。圖／讀者提供

工安 高雄市

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