北所2收容人徒手攻擊管理員 依妨害公務起訴

矯正署台北看守所2名收容人去年11月間，與監所蔡姓管理員爭論時情緒失控，2人共同徒手攻擊蔡姓管理員，致其左踝挫傷。台灣新北地方檢察署近日依妨害公務罪嫌起訴2人。

起訴書指出，崔姓男子、劉姓男子先前收容在北所，2人於去年11月17日下午1時許在監所明一舍走廊，與蔡姓管理員爭論，過程中，崔男、劉男共同徒手攻擊蔡姓管理員，導致蔡姓管理員左踝挫傷，之後劉男還舉起塑膠椅作勢攻擊。

劉男在偵查中坦承有推蔡姓管理員，並持椅子作勢攻擊，不過，崔男否認犯行，辯稱他只有用手阻擋蔡姓管理員等。

檢方指出，根據監視器影像及筆錄，崔男與蔡姓管理員爭執時，出手抓蔡姓管理員胸前衣服，作勢要攻擊，遭其他管理員架走。檢方依妨害公務罪嫌起訴崔男、劉男。