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掃墓燒金紙延燒三軍聯訓基地 警方循線逮捕逃跑男

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

恆春鎮第三公墓23日中午11時許發生火警，風勢助燃下火勢延燒至三軍聯訓基地，燒毀附近的輪胎掩體設施。警方調查為一名53歲的朱男子，焚燒金紙時不慎引燃周遭雜草，火警後竟逃之夭夭。警方昨日循線在高雄逮捕朱男，訊後依失火罪嫌移送偵辦。

恆春警分局指出，朱男引燃周遭雜草火警後，曾試圖撲滅，但撲滅不成後隨即逃逸，經消防單位到場撲救又復燃，風助火勢燒到三軍聯訓基地位於附近的輪胎掩體設施，現場濃煙密布。

警方事後調閱監視器逐一過濾可疑人車，循線查獲掃墓後返回高雄住處的朱男，通知其到案，訊後認為朱男涉有嫌疑，將其依涉嫌刑法公共危險失火罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

警方呼籲，清明節將至不少民眾提前掃墓，切勿貪圖方便點火焚燒山林清除雜草，若燒毀他人物品或危及他人身體、生命，將須承擔相關民事刑事責任；焚燒金紙時也應注意用火安全，並備妥滅火用水等，勿因此成為失火犯嫌。

恆春鎮第三公墓23日中午11時許發生火警，警方昨日循線在高雄逮捕朱男，訊後依失火罪嫌移送偵辦。圖／警方提供
恆春鎮第三公墓23日中午11時許發生火警，警方昨日循線在高雄逮捕朱男，訊後依失火罪嫌移送偵辦。圖／警方提供
恆春鎮第三公墓23日中午11時許發生火警，火勢延燒至三軍聯訓基地輪胎掩體設施。圖／警方提供
恆春鎮第三公墓23日中午11時許發生火警，火勢延燒至三軍聯訓基地輪胎掩體設施。圖／警方提供

恆春 金紙

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